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萨赫勒地区反恐行动取得积极进展

本报驻南非记者  吕  强

2020年06月10日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　一段时间以来，非洲萨赫勒地区的反恐行动取得积极进展。法国国防部长帕利6月5日宣布，法军3日在马里北部的一次军事行动中，击毙了“基地”组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”头目。

　　联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦6月5日表示，萨赫勒五国集团联合部队正在加强队伍建设，在尼日尔首都尼亚美建立指挥机构，与萨赫勒地区的其他国际部队开展合作，取得了“切实和令人鼓舞的进展”。代号为“萨玛”的联合部队重大军事行动正在“顺利进行”。

　　目前，联合国正在考虑加强对萨赫勒五国集团联合部队的支持，包括通过联合国马里稳定团提供支持。拉克鲁瓦呼吁为联合部队提供全面的一揽子支持，由会员国通过其对联合国的分摊会费提供资金，以赋予联合部队更大的自主性，帮助其更顺利地实施长期反恐战略。

　　当前萨赫勒地区反恐取得稳步进展，但仍需警惕地区安全局势复杂化。萨赫勒地区政局动荡、经济落后、部族矛盾交织，极端势力乘虚而入，地区依然面临严峻安全挑战。据统计，2020年前5个月，布基纳法索、马里、尼日尔三国共发生暴力冲突886起，造成3798人死亡。分析人士指出，萨赫勒地区实现长治久安既需要国际社会的帮助，也离不开非洲各国自身努力。

　　中国常驻联合国代表张军日前在安理会萨赫勒问题在线会议上表示，中国一直坚定支持萨赫勒地区国家为维护地区和平、安全、稳定，促进地区发展作出的努力。中国支持联合国机构帮助地区国家加强反恐能力建设，已向萨赫勒地区反恐行动和五国联合部队建设提供了援助。张军表示，“发展不充分是萨赫勒地区很多问题的根本原因”，国际社会应加大对地区经济社会发展的支持力度，帮助地区国家全力消除贫困，改善医疗卫生、教育、就业，更好更快实现2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》。

　　（本报约翰内斯堡6月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月10日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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