加强全球卫生和经济政策领域合作

世界银行6月8日发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2020年全球经济将下滑5.2%，这将是全球经济自二战以来陷入的最严重衰退。世行称，如果发达经济体能够在年中，新兴市场及发展中经济体今年稍晚些时候遏制疫情，全球经济明年有望实现回升。世行呼吁，为应对当前面临的挑战，全球迫切需要加强卫生和经济政策领域合作。

根据这份最新报告，受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受巨大冲击。其中，高度依赖全球贸易、旅游、大宗商品出口和外部融资的经济体受冲击最大。报告预计，全球人均收入将降低3.6%，这将使数百万人陷入极端贫困。由于各国需求、供应、贸易和金融市场受到严重干扰，今年发达经济体经济将收缩7%，新兴市场和发展中经济体经济将下滑2.5%。

世界银行称，全球经济增长前景具有高度不确定性，目前下行风险占主导，原因包括疫情可能持续较长时间、金融动荡等。

世界银行负责公平增长、金融和机构事务的副行长杰伊拉·帕扎尔巴舍奥卢表示，当前全球面临的首要任务是共同应对卫生和经济紧急状况，国际社会必须团结起来，尽全力促进经济复苏，以防更多人陷入贫困和失业。世行呼吁，全球迫切需要采取卫生和经济政策领域合作，保护脆弱群体，加强各国预防和应对未来类似事件的能力。

世界银行预测局局长阿伊汉·高斯认为，增长预测有可能进一步下调，政策制定者可能需要采取更多措施来支持经济活动。世界银行建议，如果疫情影响持续存在，拥有财政空间和融资条件的新兴市场和发展中经济体可以考虑额外的刺激措施。此外，还应采取措施，恢复财政可持续性，提高财政和债务透明度。其中，政府的财政承诺，例如债务工具和投资的透明度，是创造有吸引力投资环境的关键。

（本报华盛顿6月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)