泰国批准一揽子经济刺激计划

近日，泰国国会批准了1.9万亿泰铢（1泰铢约合0.23元人民币）的最新一揽子经济刺激计划，占泰国国内生产总值（GDP）的11.4%。这是泰国现政府出台的最大规模经济刺激计划，主要用于公共卫生工作和救济措施、重建经济和创造就业机会，以及贷款和企业债券支持等举措。

截至目前，泰国政府已连续推出3个疫情纾困计划。此前两个计划的规模分别为4000亿泰铢和2070亿泰铢，具体举措包括贷款、减税、给员工发放现金补贴等。泰国财政部部长乌达玛表示，此次的经济刺激计划将覆盖到方方面面，有助于恢复信心和经济增长，保护就业、企业及金融系统的韧性。

泰国商会大学的最新研究指出，预计泰国今年GDP将下滑4%，大量非正式就业者可能失去工作岗位。专家认为，泰国经济从疫情的影响中完全恢复至少需要1年。各项扶助计划的落实、疫情结束后的经济复苏需要足够的资金支持。

泰国商会大学经济与商业预测中心主任塔纳瓦表示，政府出台的一系列经济刺激计划将使今年的经济增长由原本预期的-8.8%上调至萎缩4%，如果疫情得到有效控制，泰国经济仍有可能在第四季度开始复苏。

泰国开泰银行研究中心主任召瓦表示，泰国政府综合实施货币和财政措施，以减轻疫情对经济的负面影响。财政措施注重于帮助居民家庭和企业减轻支出负担，同时维持居民家庭和企业的收入，而货币措施则注重于增加流动性。经济刺激措施的成效不仅取决于政府解决问题和及时实施相关政策的能力，还取决于疫情的持续时间和严重程度以及经济的韧性。

目前，泰国正加快推进复工复产。6月7日，泰国著名旅游景点大王宫重新开放，前往热门景点帕塔亚海滩等地的游客明显增加。泰国政府希望以旅游业为突破口带动多个行业复苏，振兴经济。

（本报曼谷6月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)