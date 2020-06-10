欧盟国家多措并举提振经济（国际视点）

为重启旅游业，自6月2日起，意大利与欧美国家的航线逐渐恢复；从6月3日开始，民众可以跨地区自由出行。图为3日，在意大利首都罗马特米尼火车站，乘客戴着口罩出行。

新华社记者 程婷婷摄

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近期，欧洲国家相继复工复产，在大规模经济刺激政策等因素带动下，多项经济指标呈向好趋势。有专家认为，鉴于疫情仍未结束，欧洲国家仍需注重疫情防控与经济重启的平衡。

随着欧洲多国分阶段有序推进“解封”政策，欧洲经济开启逐步复苏进程。欧洲央行近日预测，欧洲经济有望在今年第三季度反弹。

经济数据有所改善

“今天餐馆恢复营业，我们做了精心准备，期待能早日回到正常状态。”6月8日，比利时布鲁塞尔市中心的一家名为“牡蛎壳”的海鲜馆重新营业了。工作人员伊莲娜戴着口罩站在餐厅门口，准备接待就餐的客人。

复工第一天，餐馆把大部分桌椅摆到室外，并推出15.9欧元的特价午餐，但午餐时间前来就餐的客人还不多。餐馆老板对记者说：“疫情给餐饮业带来了巨大冲击。我们餐馆关闭了两个多月，承受了很大压力，现在恢复营业可是重大利好消息。”

根据比利时政府第三阶段的复工复产计划，自6月8日起，餐馆、酒吧等开始恢复营业，但需严格遵守卫生防疫规定，如就餐者之间保持1.5米距离，每桌不超过10人，餐厅工作人员必须戴口罩等。除了餐饮业，文体活动、国内旅游也陆续恢复。比利时公主阿斯特里德与首相维尔梅斯日前还共同为布鲁塞尔标志性建筑原子球塔重新开放剪彩，为旅游业“站台”。比利时政府宣布，将从6月15日起，向欧盟和申根区国家、英国等恢复开放边境。

荷兰、德国、法国、希腊、卢森堡、意大利等欧洲国家近期也陆续出台并有序推进分阶段复工复产计划，多项经济指标开始出现恢复迹象，制造业下滑势头明显放缓，民众对整体经济的乐观情绪有所改善，消费者信心在逐步恢复。

市场研究机构IHS Markit日前发布的数据显示，欧元区5月份制造业采购经理人指数（PMI）为30.5，较4月份的13.5已经有了大幅回升，不过仍然没有达到50的荣枯线标准。英国《金融时报》7日报道称，随着欧洲国家相继复工复产，商贸和消费活动重启，欧洲经济最困难时刻已经过去。

欧盟日前发布的5月份经济景气指数较上月增长2.9至66.7，其中欧元区经济景气指数增长2.6至67.5，欧盟就业信心指数回升11.3至70.2。欧委会表示，这意味着经济复苏信号已经显现，不过就业信心指数仍然处在历史低位。

刺激政策陆续出台

尽管部分经济活动正在缓慢恢复，疫情带来的冲击仍在持续。近期，欧洲多国出台了一系列财政和货币刺激政策，致力于稳定经济。

欧洲央行近日召开货币政策会议，决定将紧急资产购买计划规模由7500亿欧元扩大至1.35万亿欧元，大大超出市场预期。欧洲央行的资产购买计划将以每月200亿欧元的速度增长，并在年底前额外增加1200亿欧元的临时额度，购债至少持续至2021年6月，以支持实体经济融资。

欧盟委员会主席冯德莱恩最近向欧洲议会提出，设立总额为7500亿欧元的“恢复基金”，这一基金主要用于支持成员国进行投资和改革，通过刺激私人投资重启欧盟经济。“恢复基金”将与欧盟2021年至2027年长期预算挂钩，通过欧盟预算中的特定项目划拨，其中5000亿欧元为无偿拨款、2500亿欧元为贷款。如果这一计划通过，欧盟下一轮长期预算总额将达到1.85万亿欧元。

加上今年此前欧洲理事会达成的总额为5400亿欧元的救助计划，欧盟层面应对疫情、刺激经济的财政资金总额将达到1.29万亿欧元，经济刺激规模资金总额可望达到2.64万亿欧元。冯德莱恩表示，希望欧盟层面的有力行动能够为欧盟经济恢复和增长注入动力。

德国已于日前通过总额1300亿欧元的经济刺激计划，此前已出台7500亿欧元的一揽子经济纾困方案；法国宣布向受疫情影响的公司和员工提供450亿欧元财政援助，并向企业银行贷款提供3000亿欧元的国家担保；意大利在出台800亿欧元紧急救助计划后，陆续释放约7500亿欧元流动性，并向遇到困难的企业提供贷款担保；西班牙、葡萄牙、荷兰、克罗地亚、瑞典、挪威等其他欧盟成员国也出台规模不一的经济救助和刺激计划，以恢复经济、拉动增长。

针对受疫情打击严重的汽车、航空等行业，欧洲多国也出台多种扶持措施。法国政府近日宣布，向购买电动汽车和混合动力汽车的消费者提供补贴，刺激汽车消费。德国政府则同欧委会达成协议，通过经济稳定基金向汉莎航空提供90亿欧元救助。

经济恢复挑战不小

欧洲媒体普遍认为，在大规模经济刺激政策等利好的带动下，欧洲经济恢复出现一些积极信号，但整体复苏势头仍显微弱。当前，欧洲部分国家疫情防控形势依然严峻，各国需要在疫情防控与经济恢复中寻找平衡，面临的任务依然十分艰巨。

欧洲央行近日预测，2020年欧元区经济将萎缩8.7%，未来两年将分别增长5.2%和3.3%。欧洲央行行长拉加德8日在欧洲议会在线听证会上表示，欧元区经济正经历前所未有的萎缩，随着解禁措施缓慢推进，经济活动出现恢复迹象，但经济改善尚不明显。欧元区经济可能在下半年反弹。

欧洲电视新闻台评论认为，欧盟委员会提出的“恢复基金”为欧盟经济转型提供了新的机遇，有助于进一步拉动欧盟绿色经济发展。不过欧盟要实现绿色发展目标，必须协调欧盟各成员国、商界和社会的力量，实现更加具有包容性、更加公平的发展。欧洲新闻网刊文认为，欧盟不能简单向市场提供资金，而是要以此为契机，推动欧盟经济转型，尤其是要推动数字经济发展。

凯投宏观首席经济学家尼尔·希也认为，欧洲经济开始触底反弹，但经济恢复势头十分微弱，需要长期持续的货币和财政政策干预。

欧洲知名智库布鲁盖尔研究所发布的研究报告指出，受疫情冲击，欧洲国家经济下行，税收减少，失业率上升，社会福利开支增加，赤字高企，仅仅依靠强大的财政货币刺激政策可能会给财政平衡造成新的挑战。欧盟应进一步聚焦提高竞争力、社会公平及包容性，在欧盟层面出台一揽子综合性措施。

（本报布鲁塞尔6月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)