兄弟无远 携手同行（大使随笔）

5月11日，美丽的非洲“花城”哈拉雷迎来中国抗疫医疗专家组。中国专家在津巴布韦工作14天，考察医院、培训医护工作者、捐赠防疫物资，编印数十页建议书，为津巴布韦量身打造疫情防控和复工复产整体规划。津巴布韦总统姆南加古瓦、内阁部长、地方要员、一线工作者纷纷表示：中国医生好样的，中国兄弟靠得住！

中国专家是敢于与病魔生死较量的白衣天使，是危难时刻为中津友谊挺身而出的英雄。他们追寻的，是中津两国老一辈领导人共同缔结友谊的足迹。早在上世纪六七十年代，津巴布韦人民奋起反抗殖民统治，就得到了中国的鼎力相助。1980年4月18日，津巴布韦宣告独立。中津当天建立外交关系，翻开两国友谊新篇章。

建交40年来，中津两国高层频频互动，经贸合作开花结果，两国人民兄弟怡怡。2018年4月，两国建立全面战略合作伙伴关系。2019年，津巴布韦遭受强热带气旋“伊代”袭击，中国政府和人民迅速行动，通过双边、多边渠道，向津巴布韦提供了及时、宝贵的援助，帮助津巴布韦人民渡过难关，建设美好家园。在涉及中方核心利益和重大关切问题上，在中方遭遇困难和挑战时，津巴布韦始终仗义执言，向国际社会发出正义的声音，坚定支持中国。无论国际风云如何变幻，中津始终风雨同舟、患难与共。中津友好历久弥新、历久弥坚。

在中国抗击疫情的关键时刻，津巴布韦第一时间发声表达支持，相信在习近平主席和中国共产党的坚强领导下，中华民族一定能够战胜病毒。津巴布韦人民一声声“中国加油”“武汉加油”，让我们信心倍增。在自身经济困难的情况下，津巴布韦仍为中国抗疫提供了宝贵援助。

“兄弟的困难就是我们的困难。”中国及时将口罩、防护服、检测试剂等物资源源不断送到津巴布韦人民手中，跨洋连线给津巴布韦送去经验，增加了津巴布韦战胜疫情的底气。

人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。中国抗疫医疗专家组向津巴布韦捐赠的物资包装上所写“兄弟无远，携手同行”，正是中津携手抗疫的生动体现。中津两国在疫情挑战面前休戚与共、守望相助，生动诠释了两国全面战略合作伙伴关系内涵。展望未来，两国友谊必将更加牢固，双边关系必将更上层楼。

（作者为中国驻津巴布韦大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 03 版）

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