坚持多边主义 团结应对疫情（患难见真情 共同抗疫情）

面对新冠肺炎疫情这一全球挑战，中国始终秉持人类命运共同体理念，密切同世界卫生组织和相关国家的友好合作，主动同国际社会沟通疫情和病毒信息、分享抗疫经验做法，向100多个国家和国际组织提供力所能及的物质和技术援助，体现了负责任大国担当。一些国家政要、政府官员、专家学者和国际组织代表表示，中国为推动国际抗疫合作作出重要贡献，各国应坚定支持多边主义，团结一致应对疫情，携手打赢这场关乎各国人民生命安全和身体健康的保卫战，共同构建人类卫生健康共同体。

“联合工作组的到来，增强了大家战胜疫情的决心与信心”

中国国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书显示，截至5月31日，中国共向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助。中国积极开展对外医疗援助，获得广泛赞誉。

塞尔维亚国防部日前向中国赴塞抗疫医疗专家组的专家授予“为塞尔维亚国防作出杰出贡献纪念勋章”，以表彰他们在帮助塞方防控疫情的付出和贡献。塞尔维亚国防部长武林高度评价专家组的大爱无私和专业敬业精神，“塞尔维亚政府和人民不会忘记这段特殊时期的塞中情谊”。

中国政府联合工作组日前顺利完成在塔吉克斯坦的疫情信息交流与防疫指导工作。塔卫生部第一副部长乌马尔佐达表示，联合工作组就塔方疫情防治与诊疗工作提出了宝贵指导意见。“联合工作组的到来，增强了大家战胜疫情的决心与信心”。塔方愿继续同中方密切合作，争取早日取得抗疫胜利，并希望全面加强两国在医疗卫生领域的合作，不断丰富两国全面战略伙伴关系内涵。

刚果（金）卫生部长隆贡多表示，感谢中方及时派遣医疗专家组，“中方的成功抗疫经验对我们防疫工作具有重要借鉴意义”。刚方愿同中方深化卫生领域合作，共同维护国际公共卫生安全。刚果（金）国家生物医学研究所所长穆延贝表示，中国政府和中国人民在疫情面前展现出强大的凝聚力和执行力，率先成功控制住疫情，令人十分钦佩。期盼同中方医护人员加强交流，学习借鉴中方经验做法。

“中国共享科学信息和抗疫经验，对加强全球疫情防控帮助巨大”

中国迅速展开行动，力所能及地为国际社会提供援助，支持全球抗击疫情，为国际社会合作抗疫树立了典范。

中国政府连续向埃及援助了三批抗疫物资，包括N95口罩、医用外科口罩、防护服、检测试剂盒及体温检测计等。埃及卫生部长助理穆罕默德·舒基表示，埃中两国向国际社会展示在全球公共卫生危机下双方守望相助、共克时艰。埃及外交部亚洲事务部长助理哈尼·塞利姆指出，中国向世界多国提供援助和支持，用实际行动践行了人类命运共同体理念，展现出大国担当。

中国驻约旦大使馆近日向约旦捐赠医用防护服、口罩、检测试剂盒等防疫物资。约旦计划和国际合作大臣维萨姆·拉巴迪表示，中国各界提供的支持对约旦抗击疫情至关重要，真切展现了约中两国人民友好情谊，“中国经验也给全球抗疫带来信心”。他还感谢中国长期以来为约旦在公共卫生、基础设施建设等方面提供的巨大支持与帮助。

老挝老中友协秘书长西昆·本伟莱说，中国在较短时间内成功控制疫情，经济社会秩序有序恢复，民众生活逐步回归正常。作为全球主要经济体中最早走出疫情危机的国家之一，中国抗疫成果备受全球关注。中国经验给世界共同抗疫提供了很多启示。各国应更加紧密合作，提升国际公共卫生治理水平。

“中国始终坚定支持加勒比国家抗击疫情，分享抗疫经验和救治方案，提供物资和技术援助。”多米尼加众议院外事委员会主席苏亚雷斯认为，中国及时采取有力防疫措施，成效显著，并第一时间同国际社会分享抗疫经验，“中国共享科学信息和抗疫经验，对加强全球疫情防控帮助巨大”。多方愿进一步借鉴中国抗疫经验，并在联合国、世界卫生组织等多边框架下同中方密切协作，共同取得疫情防控胜利。

“国际社会应当协调一致，积极开展有效联防联控”

无论是阻击病毒的传播蔓延，还是抵御不断恶化的全球经济衰退，都需要国际社会团结合作，都需要坚持多边主义、推动构建人类命运共同体。

“疫情带来的多重挑战跨越国界，需要各国政府在全球层面团结一致、通力合作，携手遏制疫情扩散蔓延。”欧洲安全与合作组织秘书长托马斯·格雷明格表示，各国需要采取强有力、协同一致的政策来应对疫情，强化社会凝聚力，努力减少不确定性，进而逐步实现经济复苏。“欧安组织和中国在支持多边合作抗击疫情方面具有共同利益。我们期待与中方进一步探讨在危机时刻如何强化全球安全与稳定。”

“疫情是对全人类的挑战，各国必须合作应对。”突尼斯卫生部长阿贝拉提夫·马基表示，突尼斯与中国开展了各种形式的抗疫合作，中国医学专家通过视频会议向突专家学者介绍一系列有效防控措施，中国政府向突尼斯提供了宝贵的物资援助。“国际社会应坚定支持多边主义，支持世卫组织发挥领导作用，加强各国在联合国、二十国集团等框架下的抗疫合作。”

古巴共产党中央国际关系部副部长安赫尔·阿苏阿卡表示，中国积极与各国分享抗疫经验，开展对外援助，以实际行动支持国际社会团结合作应对疫情，“国际社会应当协调一致，积极开展有效联防联控，携手取得抗疫最终胜利，同时加强宏观经济政策协调，努力减少疫情对世界经济造成的影响”。

“中国始终践行人类命运共同体理念，积极推动并参与抗疫国际合作，为非洲国家抗击疫情提供宝贵支持。”尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫表示，从交通管控到社区管理，从临床治疗到个人防护，中国经验增强了非洲民众战胜疫情的信心和希望。“抗击疫情需要深化南北合作、南南合作，需要各国齐心协力，团结互助，只有这样才能提高各国公共卫生部门应对能力，减轻疫情对经济社会的不利影响。”

（本报北京、罗马、努尔苏丹、约翰内斯堡、里约热内卢、开罗、柏林、曼谷、墨西哥城、阿布贾6月9日电 记者龚鸣、颜欢、韩硕、周翰博、万宇、吴杰、张远南、周輖、花放、孙广勇、刘旭霞、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)