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综述：以色列商界对疫情后以中经贸合作充满信心

2020年06月09日16:04  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷6月9日电 综述：以色列商界对疫情后以中经贸合作充满信心

　　新华社记者陈文仙 尚昊

　　随着中国疫情防控阻击战取得重大战略成果和全面推进复工复产，以色列商界表示，疫后以色列与中国经贸合作将进一步加强，并对此充满期待。

　　以色列出口协会主席阿迪夫·巴鲁赫在接受新华社记者采访时表示，以中经贸合作出现了许多新机遇，中国在疫情期间的很多创新应用和解决方案值得以色列学习，并有望成为双方新的合作点。

　　据巴鲁赫介绍，疫情暴发后，他所在的协会积极与在以色列的中资企业沟通。“即使以色列出口受到物流限制时，我们仍继续与中国合作，尽力推动两国之间的货物运输。”

　　展望未来，巴鲁赫期待以中贸易快速恢复并不断增长。他认为，鉴于双方都致力于长期的合作愿景，未来双方贸易将“只增不减”。“我们会努力推动双方贸易关系不断加强，期待以色列出口在以中贸易中的份额进一步提升。”

　　以色列贸易商罗伊·罗兹内克与中国企业合作了近30年。近年来，他的公司每年从中国进口超过100万美元的商品，为以色列化工行业提供原材料。

　　目前，罗兹内克的公司从中国进口的贸易量已恢复了75%左右。“一切正在恢复正常。跟我一样，其他一些以色列进口商都在恢复与中国之间的贸易业务。”他说。

　　罗兹内克表示，以色列与中国的贸易往来潜力很大，中国正成为以色列越来越重要的贸易伙伴。他认为今年其公司的进口量有望与去年基本持平，甚至可能超过去年。

　　以色列驻华使馆商务参赞亚伊尔·阿尔宾对以中经贸合作同样持乐观态度。他表示，疫情期间两国间货物贸易仍在持续，以色列在医疗设施、健康护理等领域的制造商依然是出口大户。

　　阿尔宾目前正在推动6个以中合作项目，主要涉及农业、汽车、智能制造、医疗保健、新能源等领域。

　　中国海关统计数据显示，今年前4个月，中以双边贸易额同比上升18%，达48.7亿美元。在新冠疫情冲击和全球贸易下滑的逆流下，中以贸易依然实现同比两位数增长，凸显了两国经济的高度互补性。

(责编：张信凤、杨牧)
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