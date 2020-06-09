综述：欧洲疫情总体继续向好　社会加速回归正常

新华社萨拉热窝6月8日电综述：欧洲疫情总体继续向好 社会加速回归正常

新华社记者

过去几天欧洲疫情总体继续向好，英国、意大利、法国、西班牙等国疫情指标持续小幅改进，但德国、波兰、波黑等国疫情出现反弹。在希望与疑虑的交织中，欧洲回归正常社会生活的步履仍在不断迈进。

8日，比利时第三阶段“解封”措施正式生效。比利时民众可在国内旅游，文化、体育和宗教活动恢复，咖啡馆、餐厅、酒吧可重新营业，但餐桌间必须保持1.5米的距离、每桌最多10人以及服务员需佩戴口罩等。

瑞士联邦委员会决定，从本周开始全国各地可举行300人以内集会活动，包括婚礼、音乐会和政治集会等。8日上午10时，瑞士访问量最大的历史古迹希永堡在关闭近三个月后重新开放。

英国部分地区的学校已逐步复课，露天市场及汽车展销厅优先开始恢复营业，其他零售业店铺则会从6月15日起陆续重开，不少餐饮店铺目前可提供外卖服务，但仍不允许堂食。

希腊在重启旅游业方面迈出大步，允许来自含中国在内29个国家的旅客入境。7月1日，境内国际机场也将对国际抵达航班开放。

为配合社会进一步解封，多国政府相继推出扶持经济的新举措。

比利时政府将餐饮业的增值税降至6%（酒精饮料除外）、发放额度为300欧元的消费券，至今年年底社会福利补助金每月增加50欧元，并将临时失业政策延续至年底。

西班牙工业、贸易与旅游大臣马罗托在西班牙商会全会上说，西班牙的个体经营者和企业在官方信用协会的担保下，已经收到63亿欧元的贷款资助。

马耳他总理阿贝拉8日晚宣布一项9亿欧元的重振经济计划，包括降低燃油价格，向16岁以上居民发放最高达100欧元的消费券，降低房产交易税，补贴初次购房者等。

波兰总统杜达8日宣布，为提振受疫情重创的波兰旅游业，他已向波兰内阁提议为每名波兰儿童提供一张有效期至2021年底、价值500波兰兹罗提（约合900元人民币）的旅游代金券。

另一方面，反种族歧视示威活动的展开，给欧洲艰难的防疫工作带来不小的隐患。

7日下午，一场逾1.5万人参加的反美国种族歧视示威游行在丹麦首都哥本哈根举行。丹麦国立医院传染病学教授隆格伦对此表示担忧，认为集会中很可能会出现新冠病毒的“超级传播者”。

比利时多地也举行了反种族歧视示威活动，首都布鲁塞尔示威人数过万。比利时联邦政府新冠事务发言人范古赫特呼吁民众保持社交距离并佩戴口罩，避免参与这样的集会。

德国政府发言人8日呼吁德国民众参加类似活动时戴上口罩，并保持至少1.5米的距离。（参与记者：张修智、潘革平、冯俊伟、陈俊侠、陈占杰、张家伟、李晓鹏、袁韵、陈序、林晶、于涛、张毅荣、袁亮、和苗）

(责编：张信凤、杨牧)