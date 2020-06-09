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王毅应约同古巴外长罗德里格斯通电话

2020年06月09日13:29  来源：新华网
 

　　新华社北京6月9日电 6月8日，国务委员兼外长王毅应约同古巴外长罗德里格斯通电话。

　　罗德里格斯表示，古巴高度评价中国在全球抗疫合作中所发挥的引领作用，感谢中国为古巴和拉美应对疫情所提供的大力支持。今年是古中、拉中建交60周年，我们将携手纪念这一重要年份。古方始终把对华关系视为外交优先方向，将继续致力于深化各领域对华合作。罗介绍了古巴在哥伦比亚和平进程问题上的立场，反对美国将古列为“反恐行动不合作国家”。

　　王毅说，在此次疫情大考中，中古双方都交出了合格的答卷。相信疫情之后，两国的社会主义事业一定会取得更蓬勃发展，中古两国人民也一定能把各自国家建设得更加美好。中古团结抗疫，是对建交60周年很好的纪念。我们愿以此为契机，推动中古关系在新的起点上取得进一步发展。

　　王毅表示，多年来，古巴为哥伦比亚和平进程付出了巨大努力，发挥了重要作用。哥伦比亚和平协议是多方共同努力的结果，来之不易，希望并相信哥伦比亚和古巴等拉美国家将本着对历史负责任态度，通过外交途径妥善寻求解决办法。中方反对美国以反恐为名对古巴进行政治打压和经济制裁，这种霸凌行径不得人心。在古巴捍卫国家主权、维护自身正当利益、反对外来干涉的正义斗争中，中方将始终站在古巴人民一边。中方也将继续提供力所能及的帮助，支持古巴的经济社会发展。

　　罗德里格斯对中方立场表示感谢。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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