美国会民主党人推动立法遏制警察暴力执法

新华社华盛顿6月8日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国会参众两院民主党人8日提出一项立法草案，旨在全面遏制警察暴力执法，特别是针对非裔美国人和其他少数族裔过度使用暴力的行为，减少美国刑事司法系统中的种族偏见。

两周来，因非裔美国人乔治·弗洛伊德遭遇警察暴力执法死亡，抗议示威活动蔓延全美。这项名为《警察执法公正法案》的草案由参众两院200多名民主党议员联署，重点是加强对警察执法不当的问责制，内容包括禁止警察在毒品案件中使用“扼喉”动作和“不敲门搜查令”；限制警察采取执法行动时不承担法律责任的“有资格豁免”权利；成立联邦登记处登记对警察不当行为的投诉与处理结果；要求警察佩戴随身摄像头；地方警察部门按种族、性别、宗教和年龄等向联邦政府报告使用武力、搜查搜身等数据；针对警察部门的种族偏见展开培训等。

根据草案，执法不当的警察较过去更容易受到起诉，民众也更容易因警察侵害其法律权利获得赔偿。此外，草案还首次将私刑定为联邦仇恨犯罪，并限制联邦政府向州和地方警察部门转移军用级别装备。草案没有采纳少数激进民主党人提出的削减警察部门预算的建议。

美国会众议院议长佩洛西、参议院少数党（民主党）领袖舒默等民主党国会议员当天为弗洛伊德默哀。佩洛西在随后举行的记者会上说，弗洛伊德之死是美国的“痛苦时刻”，民主党掌控的国会众议院将在未来几周举行听证会后，就草案进行表决。

当天，多名共和党国会议员对民主党人的草案提出批评，认为草案限制了警察打击犯罪的权力。美国总统特朗普在社交媒体上指责“激进的左翼民主党人”寻求削弱警察部门，并重申他寻求“法律与秩序”。

弗洛伊德于5月下旬遭警察暴力执法后死亡，这起事件在美国引发持续多日的抗议示威和暴力冲突。7日发布的一项民调显示，与抗议活动中出现的暴力行为相比，美国人更担忧警察暴力执法问题。

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