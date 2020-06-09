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守望相助共战疫，中乌友好谱新篇

邓娜

2020年06月09日09:21  来源：人民网-国际频道
 

从丝路古道到共建“一带一路”，从友好合作伙伴到全面战略伙伴，中国和乌兹别克斯坦人民不断书写友好交往的绚丽篇章。面对肆虐的新冠肺炎疫情，两国同舟共济，播撒真情，创造了多个“第一”，生动诠释了中乌友谊的丰富内涵。

肝胆相照的战略伙伴情。突如其来的疫情让中乌交往暂时由“线下”转到“线上”，形式虽有不同，热度却是依旧。疫情发生后，习近平主席同米尔济约耶夫总统保持密切信函往来，并通过电话就抗疫合作和中乌关系交换意见。“风雨同舟、守望相助是中乌关系的优良传统”，习近平主席如是说。“中国是乌兹别克斯坦可靠的朋友，乌方愿同中方共同努力推动构建人类命运共同体”，米尔济约耶夫总统回应道。元首通话彰显两国合作抗疫的坚定决心，引领中乌关系破浪前行、扬帆远航。

戮力同心的真挚战友情。在这没有硝烟的战场上，中乌始终践行人类命运共同体理念，携手抗疫，并肩作战。“岂曰无衣，与子同袍”。中国遭遇疫情冲击时，乌政府紧急筹措20余万只医用口罩、7.5万副外科手套等医疗物资火线驰援。乌出现疫情后，中方不仅“授人以鱼”，在自身处于医疗物资紧平衡的情况下向乌方提供人道主义援助，以解乌方燃眉之急；而且注重“授人以渔”，通过多种形式倾囊相授抗疫经验。中国是第一个同乌方举行视频连线交流抗疫经验的国家，也是第一个向乌方派遣多学科、成建制专家团队的国家。在乌期间，中国专家足迹遍布乌所有疫情严重地区，在战疫一线组织交流培训，帮助乌方提升防控水平。当地医院负责人动情地说，“我们没有经验的时候，你们来了，不是在手机上，不是在视频里，而是亲自来了，如果再晚一点，对我们来说就来不及了”。今后双方还将通过远程医疗合作平台开展线上交流，继续为两国合作抗疫和打造“健康丝绸之路”贡献力量。

血脉相融的浓浓邻里情。从中国到乌兹别克斯坦，从政府到民间，哪里有困难和需要，哪里就有动人的暖心一幕。在中方抗疫最艰难的时刻，乌外交官、留学生在镜头前喊出“中国加油”、“湖北加油”、“武汉加油”，广东外语外贸大学乌籍留学生花光所有积蓄，不远万里背回口罩送给学校的老师和同学们。在乌兹别克斯坦锡尔河州面临抗疫和救灾双重压力之际，中国驻乌使馆送去的赈灾物资让当地民众高喊“乌中友谊地久天长”。清明时节中国举行全国哀悼活动，乌驻华使馆降半旗并组织全体馆员集体默哀，向中方表达坚定支持。两国政府“像对待本国公民一样照顾对方公民”的承诺掷地有声。无论是逐梦中国的乌兹别克斯坦人，还是奋斗在乌兹别克斯坦热土上的中国人，都未被当作外人，得到了最周全、最贴心的保护，迄无一人感染。

奋发向上的携手追梦情。当前，中乌经济社会秩序逐步回归正轨。在做好防控的前提下，中国多地至塔什干的中亚班列恢复运行，两国间货运航班往来如梭，乌兹别克斯坦的新鲜樱桃走上中国千家万户的餐桌。中企参与建设的中小水电站机组启动发电并接入乌国家电网，为乌抗疫提供宝贵电力支持。800余名中国专家和员工搭乘包机回乌复工复产，确保双方合作项目如期推进，为乌经济发展增添助力。疫情阻挡不了中乌共建“一带一路”前进的步伐，我们期待着两国合作按下“加速键”，跑出“加速度”，以实实在在的合作成果造福两国人民。

大爱无言暖无疆！经历过风雨洗礼和灾难考验，中乌友谊之花必将开得更加灿烂，中乌全面战略伙伴关系将愈加坚韧恒久。

（作者为国际问题观察员）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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