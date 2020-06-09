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中国境内上市公司海外收入总额实现“十连增”——

上市公司海外收入哪家强？

2020年06月09日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　中建集团旗下中建国际采用融投资带动总承包模式建设的马尔代夫7000套社会住房项目。

　　中建迪拜山庄基础设施升级改造施工现场。
　　中国建筑供图

　　苏美达越南格桔62MWp光伏项目。
　　苏美达供图

 

　　从“走出去”到“走进去”再到“走上去”，中国上市公司经过多年发展，已经在海外市场占有一席之地。“走出去”的队伍中，不仅有实力雄厚的“国家队”，近年来不少民营企业也在海外扎根发展；不仅有传统行业的龙头企业，更有不少新兴产业的代表性企业登上了全球竞争的大舞台。

　　　 

　　化工、采掘、电子行业的海外收入最高

　　随着中国经济不断发展，越来越多的中国企业走出国门，不断开拓海外市场。这一点，从A股上市公司的年报中就能略窥一二。

　　最近，A股共2276家上市公司披露了海外收入。有关机构统计显示，2019年A股上市公司海外业务收入总额达66731亿元，比上年增长8.89%，这是中国境内上市公司海外收入总额连续增长的第10年。

　　南京大学长江产业经济研究院院长刘志彪对本报记者分析：“中国上市公司海外收入总额十连增，是中国迈向高水平开放的具体体现，是中国经济融入全球价值链融入世界经济循环成功的表现，更是中国企业‘走出去’‘走进去’‘走上去’的优良表现。”

　　哪些行业的上市公司在海外挣得最多？统计显示，2019年海外收入最多的行业依次为化工、采掘和电子行业，其中化工和采掘行业海外收入过万亿元。此外，公共事业、有色金属、农林牧渔等行业上市公司2019年海外收入增速均超30%，增长较快。

　　与上一年度相比，这份名单有了一些变化。在2018年，电子行业以8199亿元的海外收入总额位列第一，其次为建筑装饰、化工、家用电器和汽车行业。而2019年上市公司海外收入总额有了明显增长，前两大行业收入双双突破万亿元。电子行业虽然排名有所下降，但势头依旧很猛，达到9595亿元。

　　在刘志彪看来，电子行业海外收入多，充分反映了该产业中国企业参与国际分工的特点和优势，反映了中国资本和技术密集型企业成长的惊人速度。“目前处于垂直分工体系中的消费类电子企业，比如海尔、美的已经成长为世界级巨人企业。中国投资类电子行业虽然与世界水平相比还有一定差距，但这些年技术进步迅速，竞争力提升明显。”

　　考察具体的企业，数据宝近日发布的“上市公司海外收入榜”显示，排前10位的分别为：中国石油、中国石化、海航科技、中远海控、工商银行、美的集团、中国建筑、中国交建、海尔智家、中国电建。10至20名的上市公司分别是：潍柴动力、立讯精密、京东方、物产中大、洛阳钼业、均胜电子、中国国航、中国中铁、苏美达、南方航空。

　　“国家队”打头，民营企业进步快

　　中石油、中石化等大型央企上市公司海外收入居榜单前列，这与近年来央企的发展布局紧密相关。

　　去年初，国务院国资委确定航天科技、中国石油、国家电网、中国三峡集团、国家能源集团、中国移动、中航集团、中国建筑、中国中车集团、中广核等10家企业作为创建世界一流示范企业。国资委强调，示范企业要对标世界一流企业，力争用3年左右时间在部分细分领域和关键环节取得实质性突破，在整体上取得显著成效。

　　时间过去一年半，这些示范企业成绩突出。

　　中国建筑作为中国最早“走出去”的企业之一，经过多年的国际化发展，不仅长期扎根阿尔及利亚、巴基斯坦、越南等发展中国家，更成功进入美国、新加坡、中东等发达市场，跻身当地领先承包商行列。其相关负责人举了一个例子：“刚果（布）1号公路，被当地人民称为‘梦想之路’。这条公路我们用了8年时间，克服当地恶劣的环境挑战，首次在非洲实现了设计、建造加运营的全产业链运作，是刚果（布）建造的等级最高、通行体验最好的公路。”

　　持续深耕并不断开拓境外市场，中国建筑向着世界一流示范企业的目标不断前进。中国建筑有关负责人对本报记者介绍：“去年公司通过项目签约进入波黑、格鲁吉亚、黎巴嫩等6个新市场，进一步完善了公司在欧洲、西亚等地区的市场布局。此外，公司在港澳、新加坡、阿尔及利亚、美国、阿联酋等市场持续深耕多年，形成了10个年新签合同额50亿元以上的境外市场。”

　　除了“国家队”，民营经济近年来在全球竞争中扮演着越来越重要的角色。

　　2019年“上市公司海外收入榜”中，多家民营企业跻身前20强，美的集团更是以1167.84亿元的总收入位列第六。此前《财富》杂志公布的2019年世界500强企业中，多家中国民营企业也纷纷上榜。

　　在刘志彪看来，中国上市公司“走出去”分为两步：第一步是从“走出去”到“走进去”，中国企业通过技术合作、资源利用、市场开拓、股权合作等手段，与国外企业建立起较为紧密的联系，锁定了国际市场特定用户。第二步是从“走进去”到“走上去”，依托国内超大规模市场，利用全球先进资源和要素，尤其是人力资本、技术资本和知识资本要素，进行产品升级、工艺升级、功能升级和产业链升级，极大提升了中国企业在海外的形象和竞争实力，一大批有国际竞争力的民营跨国企业涌现。

　　“从‘引进来’到‘走出去’，越来越多的民营企业登上国际竞争的大舞台，利用两个市场和两种资源发展自己。”刘志彪表示，中国民营企业在全球竞争中已展现出超强实力。

　　新兴产业擦亮招牌，海外收入增长快

　　战略性新兴产业近年来正在成为中国经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平的中流砥柱。在全球竞争的大舞台上，中国新兴产业经过多年发展已经占有一席之地。这在上市公司海外收入上也有体现。

　　收入前20强中，立讯精密、京东方、均胜电子、苏美达等上市公司的新兴产业板块均成长迅速，贡献了大量海外收入。

　　作为全球创新型领先企业，京东方的智慧显示、智慧零售、智慧交通等物联网创新产品及解决方案已遍布全球，全球每4块液晶屏幕就有1块来自京东方，智慧零售解决方案在全球市占率超过50%。

　　立讯精密、均胜电子这些高科技上市公司不但打入了全球供应链，还占据相当的市场份额，且海外业务还在高速增长中。

　　而这无不是企业深耕多年的成果。苏美达有关负责人在接受采访时介绍，早在2006年，苏美达就在德国设立了第一个海外中心，开始拓展海外市场。经过多年发展，公司在全球拥有近40家海外机构，具有较强的渠道优势，能够更好地服务海外客户。新能源、高端机械等业务受到海外欢迎。“就在上周，公司一位海外客户确认了一笔650万美元的园林工具订单。”苏美达有关负责人表示，在全球疫情尚未得到有效控制的情况下，公司加大市场开拓和产品研发力度，积极开拓电商渠道，取得了积极成效。对于新兴产业来说，掌握关键技术是核心。苏美达持续提升研发实力，2019年研发投入超过3.1亿元人民币。截至目前，公司拥有专利417个，其中发明专利84个。到2019年末，公司境外业务收入总额达到446.9亿元，同比增长17%；境外业务毛利率接近10%。

　　不过，专家也指出，中国上市公司无论是大型国企还是民营企业，无论是传统行业还是新兴产业，拓展海外市场仍有很多挑战。尤其是今年全球产业链、供应链受疫情冲击较大，布局海外的上市企业面临突围难题。

　　刘志彪建议：“企业应紧紧抓住发达国家产业结构调整和市场发展的机遇。越是调整期，投资和发展的机会越多。对于‘一带一路’沿线国家的投资，则应该在政府指导下，‘抱团’去拓展市场。”

　　国务院国资委研究中心党委副书记杜国功建议，培育世界一流企业，应开放合作，进一步拓宽发展空间。首先是加快融入国际分工，走向国际市场。在更大范围、更宽领域、更深层次配置资源，加快建成面向全球资源配置和生产服务的生态系统。其次要积极融入国际产业分工合作体系，在全球价值链、产业链和供应链中取得突破。此外还应把企业发展与社会需要相结合，让企业的发展成果更多更好地惠及各方。

　　“中国开放的步子只会越走越大，中国企业的竞争力还在不断提升，从长远来看，中国企业走出去、实现国际化的空间仍然很大，机遇很多，有待企业不断去探索。”刘志彪说。（记者 徐佩玉）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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