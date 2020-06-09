英媒说疫情或耗尽英国药品库存

英国媒体8日援引该国医药行业一份内部备忘录报道，新冠疫情可能“耗尽”该国药品库存。这些企业担心，药品供应链中断将严重影响英国国民保健制度（NHS）为国民提供服务。

英国广播公司报道，医药企业在这份向英国政府建言的备忘录中说，政府应购买并储备用于应对新冠病毒的“关键”药物。

新冠疫情暴发后，英国未曾大量储备的一些医药制品需求猛增，例如吸入剂等。与此同时，工厂关闭、出口禁令等限制性措施严重阻碍英国维持药品供给量。

这些药企还在备忘录中表达担忧，认为英国政府如果不能与欧洲联盟达成“脱欧”后的贸易协定，该国药品库存难以有效重建。

这份5月草拟的备忘录警告，待新冠疫情结束后，“市面上的产品会变少甚至为零”,像去年那样储备大量医药制品变得不再可能。2019年，为应对可能的“硬脱欧”，英国制药行业自行储备大量医药制品，相关储备可供全国正常使用6周。

备忘录建议英国政府作好双重计划，购买并储备更多种类的“关键”药物，因为它们的供应面临“疫情和‘脱欧’过渡期结束”这两大挑战。

英国药企长期担忧，无协议“脱欧”将令法国加来港到英国多佛尔港这条药品大通道“出现梗阻”。90%英国从欧盟进口的药品由此进入该国。

英国政府一名发言人回应医药行业的担忧，说政府已经准备可靠的应急预案。

英国1月31日正式“脱欧”，需要在11个月的“脱欧”过渡期内与欧盟确定未来伙伴关系，涵盖经济和安全等领域。双方尤其需要达成贸易协议。如果英欧没能在过渡期内达成贸易协议、且过渡期不再延长，双方将重新回到世界贸易组织框架下开展贸易。那样一来，英国与欧盟间的贸易壁垒将显著提升。

英国卫生大臣马修·汉考克7日说，首都伦敦及多个主要城市出现的反种族歧视抗议活动“无疑”将加剧新冠病毒传播风险。（卜晓明）（新华社专特稿）

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