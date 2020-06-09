美国前国务卿鲍威尔批特朗普挺拜登

美国前国务卿、前美军参谋长联席会议主席、共和党人科林·鲍威尔7日接受美国媒体采访时批评总统唐纳德·特朗普，表示将在总统选举中支持民主党候选人乔·拜登。

【公开表态】

鲍威尔告诉美国有线电视新闻网：“我今年无论如何都没办法支持特朗普总统。”他批评特朗普“总是说谎”，冒犯“全世界所有人”，“无论你走到哪里，都会发现人们鄙视美国外交政策，这不符合我们的利益”。

鲍威尔是美国首位非洲裔国务卿，唯一一位非洲裔参谋长联席会议主席，在美国颇具声望。路透社评论，鲍威尔此次表态比较罕见，因为他不仅是一名共和党人，更是军界长老级人物。军界人物一般不公开谈论政治。

鲍威尔表示支持民主党总统候选人拜登，“我和乔·拜登在社会和政治事务上观点接近。我们共事过35年或40年。他现在是候选人，我将投票给他”。

2016年总统选举时，鲍威尔没有投票给特朗普。2012年总统选举时，鲍威尔在关键时刻表态支持贝拉克·奥巴马，为奥巴马赢得那次选举作出贡献。

遭到鲍威尔批评后，特朗普很快在社交媒体推特上反击，说鲍威尔是“顽固分子”，“对我们卷入灾难性的（几场）中东战争负有很大责任”。

鲍威尔现年83岁，曾在乔治·H·W·布什执政期间任美军参谋长联席会议主席，在海湾战争中指挥美军与伊拉克军队作战。乔治·W·布什2000年当选总统后，鲍威尔于2001年至2004年担任国务卿。美国2003年指称伊拉克藏匿大规模杀伤性武器，发动伊拉克战争。

【多人发声】

近期数名军界人物公开批评特朗普，指责他应对反种族歧视抗议的做法不当。其中包括特朗普任内的前国防部长、海军退役四星上将詹姆斯·马蒂斯，曾任参谋长联席会议主席的迈克尔·马伦和他的继任者马丁·登普西。

马蒂斯批评特朗普的做法是在“故意”分化美国民众，“让人们互相对立”。2012年美国总统选举共和党候选人、联邦参议员米特·罗姆尼赞同马蒂斯的评价。

此外，《纽约时报》6日以接近小布什的多名人士为消息源报道，小布什不会在总统选举中投票给特朗普。小布什是美国目前唯一健在的共和党籍前总统。

另一名非洲裔前国务卿康多莉扎·赖斯态度较为含蓄。她接受哥伦比亚广播公司一档节目采访时说，“我请求总统首先以能凝聚人心、能体谅他人的语言说话”，“你应该面向每一名美国人发声，而不只是那些可能与你意见一致的人”。

赖斯2005年1月接替辞职的鲍威尔，在小布什政府中任国务卿，是继马德琳·奥尔布赖特之后美国第二位女国务卿。（郭倩）（新华社专特稿）

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