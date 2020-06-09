美国休斯敦市举行弗洛伊德遗体公众瞻仰活动

新华社休斯敦6月8日电（记者高路）因白人警察暴力执法而死亡的非洲裔美国人乔治·弗洛伊德遗体公众瞻仰活动，8日在美国南部得克萨斯州休斯敦市一座教堂内举行。

公众瞻仰活动从当天12时持续至18时。为保证民众安全，组织方制订了严格的社交距离规定，教堂内一次只允许15人进入，停留时间不得超过10分钟。在进入教堂前，民众还须进行安检及体温检测，并佩戴口罩。

一名参加活动的非洲裔女性告诉新华社记者，她代表全家前来向弗洛伊德的家人致敬，社会不平等、不公正的状况必须改变。

非洲裔男子凯文一家五口前来参加瞻仰活动。他表示，除了非洲裔，其他族裔的人也来参加瞻仰活动和游行，这充分表明人们对警察暴力执法和种族歧视行为已经厌倦了。“人们必须为自己的行为负责，那些警察必须得到审判，以表明他们并非凌驾于法律之上。”

一名白人男子说，他来参加瞻仰活动是希望为正在受压迫的人们改变现状贡献一份力量。“这太不公正，必须改变现状，而改变的方法就是从小处做起。”

此前，在弗洛伊德去世的明尼苏达州明尼阿波利斯市和他的出生地北卡罗来纳州分别举行了追思会。

弗洛伊德从小生活在休斯敦市一个著名的非洲裔美国人社区。弗洛伊德的遗体于6日晚间运抵休斯敦，其葬礼将于9日在同一座教堂内举行。

弗洛伊德于5月下旬遭白人警察暴力执法后死亡，这起事件在美国引发持续多日的抗议、骚乱和暴力冲突。

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