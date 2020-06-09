卢森堡中国文化中心带领当地民众“云·游中国”

人民网布鲁塞尔6月8日电（记者任彦）卢森堡中国文化中心8日通过网站、社交媒体等平台在线展示中国文化和自然遗产瑰宝，带领当地民众“云·游中国”。

今年6月7日是联合国教科文组织“世界遗产日”，6月13日是“中国文化和自然遗产日”。 以这两个“遗产日”为主题，卢森堡中国文化中心通过影片展播、图片展览、有奖问答等形式，着重向观众们展示世界遗产、世界记忆遗产、人类非物质文化遗产代表作等3大板块7项内容。

在世界文化遗产展示板块，推出《世界遗产在中国》图片展和《水韵江苏 光影运河》摄影展。在人类非物质文化遗产代表作展示板块，播出纪录片《四季中国之芒种》、《四季中国之夏至》和《指尖上的中国——青瓷》，并普及中国传统戏曲知识。在世界记忆遗产展示板块，推出中国艺术研究院传统音乐录音档案之《二泉映月》阿炳原声录音欣赏。

本次活动还展示了卢森堡当地列入世界文化遗产名录的卢森堡老城及防御工事、世界记忆遗产《四海一家》摄影展等，让中卢两国的优秀文化遗产相互致意，相互照耀。为吸引广大卢森堡民众了解中国遗产知识，卢森堡中国文化中心还特别设置有奖问答环节，为答对问题的参与者提供一份精美纪念品。

此次遗产日活动是卢森堡中国文化中心探索“云·游中国”工作常态化的新尝试。自卢森堡3月18日实施全国疫情控制政策以来，文化中心及时调整工作方式，努力打造以网站和社交媒体为核心的立体化、交互式对外文化传播网络体系。

最近一段时间以来，文化中心结合卢森堡当地和中国有关时间节点， 连续在线上推出《东寨西堡——中卢艺术家互访成果展》、《中国名画模仿秀》、《古韵龟兹·丝路库车——大美新疆摄影展》、《我们的丝路摄影展》、《中国舞台艺术中外交融剧目展》、《中国抗疫志》、《四季中国二十四节气》、《我在辽宁等你》等项目，受到当地民众好评。

与此同时，文化中心努力优化线上和线下活动的有机结合，积极向卢森堡公众介绍中国传统文化知识，推出中华美食烹饪菜谱，并转发国家大剧院、中国儿童艺术剧院、故宫博物院等机构网上直播艺术活动和视频，丰富当地民众的文化生活，增进他们对中国文化的深入了解。

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