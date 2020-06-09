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世卫组织：全球疫情正在恶化　单日新增病例数创新高

2020年06月09日08:12  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦6月8日电（记者刘曲）世界卫生组织8日表示，全球新冠疫情正在恶化，过去10天中有9天各国向该组织报告的新增确诊病例数超过10万，7日新增病例数为疫情暴发以来最高。

　　世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，各国目前已向该组织报告近700万例新冠病例，近40万人死亡。虽然欧洲的情况正在改善，但全球疫情正在恶化。过去10天中有9天各国向世卫组织报告的新增病例数超过10万，而7日的13.6万例是迄今为止单日最高。

　　谭德塞表示，7日新增病例中近75%来自10个国家，其中大部分集中在美洲和南亚。此外，东欧和中亚部分地区病例数也在不断上升。非洲国家虽然病例数也在增加，疫情还扩散至新的地理区域，但大多数非洲国家的病例都在1000例以下。

　　谭德塞强调说，“一些国家正在出现积极的迹象，在这些国家，现在最大的威胁是自满。”研究结果显示，全球大多数人仍易感染新冠病毒。世卫组织继续敦促各国密切监测疫情发展，特别是在一些国家开始恢复举行各种大规模集会的情况下，以确保疫情不会反弹。

　　针对近期全球反对种族主义运动，世卫组织鼓励各地安全举行抗议活动，建议活动参与者尽可能与他人保持至少1米距离，注意清洁双手、咳嗽时掩住口鼻、戴上口罩等。

　　谭德塞强调，追踪病例接触者仍是疫情应对措施的一项基本内容。世卫组织鼓励各国加强基本公共卫生措施，包括发现、隔离、检测和护理每个病例，并追踪和隔离每个病例接触者。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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