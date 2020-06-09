综合消息：亚欧三国部分放松疫情管控措施

新华社莫斯科6月8日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚8日基于各自考量做出尺度不同的放松防疫管控决定。而吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦因防疫形势紧张，要求民众继续严守防疫规定。

据俄罗斯防疫指挥部8日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例8985例，累计确诊476658例；新增死亡病例112例，累计死亡5971例；新增治愈3957例，累计治愈230688例。

俄总理米舒斯京8日在抗击新冠病毒协调委员会会议上说，政府已签署命令，允许俄罗斯公民出境工作、学习、治疗以及照顾在国外的亲属，同时允许外国公民入境俄罗斯就医或者照顾亲属。莫斯科市长索比亚宁当天也对媒体说，莫斯科将于6月9日起解除居家隔离以及通行证、散步时间等限制。

另据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站7日消息，戴口罩、保持1.5米社交距离、尽可能远程办公等防疫规定将至少执行到今年年底。俄新社7日援引卫生部首席传染病专家马林尼科娃的话报道说，即使是康复的感染者也需要预防再次感染，这是因为其体内的抗体并不能永远保护康复者免于再次感染。

据塔斯社7日报道，俄联邦航空运输局已决定向主管卫生防疫督查事务的俄联邦消费者权益保护和公益监督局提议，自7月15日起恢复俄部分城市与15个海外国家之间的国际航班。最终的复航决定将由这两个部门共同做出。

乌克兰8日新增确诊病例463例，累计确诊27462例，累计死亡797例，累计治愈12195例。乌卫生部长斯捷潘诺夫当天表示，乌克兰将按计划于本月10日实施第四阶段隔离解禁措施，允许娱乐设施等营业。

白俄罗斯8日新增确诊823例，累计确诊49453例，累计死亡276例，累计治愈23880例。这是白俄罗斯连续第10天单日新增病例数低于900例。

格鲁吉亚8日新增确诊1例，累计确诊810例，累计死亡13例，累计治愈683例。当天，格鲁吉亚所有餐馆、宾馆均开始正常营业，城市间公共交通也全面恢复。

亚美尼亚8日新增确诊195例，累计确诊13325例，累计死亡211例，累计治愈4099例。亚美尼亚总理帕希尼扬8日在社交媒体上说，经过治疗，他和家人的新冠病毒检测结果都已转为阴性。他于本月1日表示他和家人均已感染。

哈萨克斯坦截至8日累计确诊新冠病例12859例，累计死亡56例，累计治愈7376例。哈卫生部8日发布入境人员防疫新规定，入境人员在抵达哈萨克斯坦后须接受新冠病毒检测，在未得出检测结果前须隔离。但是哈政府代表团、应哈外交部邀请的外国和国际组织代表团成员、外交使团、使领事馆工作人员及其家人、国际航班机组人员和持5天内新冠病毒核酸检测阴性证明的国际旅客可免于检测和隔离。

塔吉克斯坦截至8日累计确诊4529例，累计死亡48例，累计治愈2673例。

吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的疫情依然严峻。吉尔吉斯斯坦8日新增确诊25例，累计确诊2032例，累计死亡23例，累计治愈1445例。吉尔吉斯斯坦卫生部副部长乌先巴耶夫8日指出，该国疫情紧张局势尚未缓解，感染源不明的病例数仍在增加。他再次敦促民众严格遵守卫生防疫规定，以防疫情进一步蔓延。

乌兹别克斯坦8日新增确诊171例，累计确诊4352例，累计死亡17例，累计治愈3354例。乌国家首席卫生检查员奥塔别科夫当天表示，当前乌境内新冠疫情依然严峻，部分地区疫情形势在恶化，民众须继续严格遵守防疫规定。（执笔记者：栾海；参与记者：鲁金博、李铭、关建武、蔡国栋、任军、魏忠杰、李东旭）

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