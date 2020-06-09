患难见真情 共同抗疫情

常驻非洲的46支中国医疗队全力投入当地的抗疫行动，为当地数万名医护人员提供帮助，为当地民众提供医疗保障，以实际行动共筑抗疫防线

援布隆迪医疗队

以生动直观形式普及防疫知识

罗朋立

新冠肺炎疫情给布隆迪公共卫生体系带来巨大压力和挑战。为帮助布隆迪更好应对疫情，中国第十九批援布隆迪医疗队与布方受援医院从多方面开展密切合作，共同提升当地的疫情防控能力。医疗队的重要任务之一，是与当地交流中国抗疫经验，帮助人们认识科学防控的重要性。

工作中，我们发现很多当地民众对新冠病毒及其防护缺少充分认识。将防疫知识以通俗易懂的形式分享给民众，是医疗队的当务之急。我们专门设计、印制了疫情防控知识宣传画，张贴在医院入口及各个醒目位置，制作疫情防控相关主题的法语版幻灯片和资料，与布方医院分享，并通过中国大使馆、经商处等机构，将这些资料提交给布隆迪卫生部，建议在更大范围内推广。队员们还自编自导制作了7分钟短视频，在当地网络平台推送，希望通过生动直观的传播方式，让更多人了解防疫知识。

医疗援助期间，我们还举办了疫情防控相关知识讲座、防护服操作流程等技能培训活动，并积极与当地医院商讨制定疫情防控措施，对设立发热门诊、病人分诊与筛查、医护人员的防控要求提出了具体的建议。

布隆迪布琼布拉大王子医院院长奥斯卡表示：“中国医疗队在疫情期间所做的工作，让大家更清楚地了解了新冠肺炎的特点和防控要点，这对我们应对疫情非常有帮助。”

医疗援助工作是业务考验，更是心理考验，需要顶住压力、迎难而上。每个队员工作时总随身携带两只口罩，遇有发热或咳嗽患者，可及时提供防疫物品，守护更多人健康。布隆迪气候炎热，工作区没有空调，一天下来，汗水浸透衣衫。队员们在疫情面前的勇毅与担当受到当地医务人员和患者的由衷称赞。穆邦达医院副院长法布里斯对队员们深情地说：“中国政府一直大力支持布隆迪医疗卫生事业发展，中国医生的敬业和坚守让我深受感动。”

保护当地中资企业人员和中国公民健康，也是医疗队日常工作的重要内容。在中国驻布隆迪大使馆和经商处的支持下，医疗队充分发挥专业优势，发布了《致在布中国公民倡议书》《在布居家隔离方案》等宣传册，并通过微信、视频交流等方式定期推送疫情最新情况和防控知识。

我们将在自己的岗位上，为人类共同战胜疫情继续奋战，期望国际抗疫合作早日取得最终胜利。

（作者为第十九批援布隆迪医疗队队长，本报驻南非记者吕强采访整理）

援摩洛哥医疗队

统筹推进疫情防控和常规医疗援助

刘化驰

“消化道穿孔患者，需要尽快手术。”4月初的一天晚上，中国援摩洛哥医疗队拉西迪亚医疗分队急诊室来了一位患者。患者来自梅组卡，分队所在医院里收治的6例新冠肺炎确诊患者都来自那里。病情不能耽误，医生茅安炜穿好隔离服、戴好护目镜、做好自我防护后，为患者进行了急诊手术，最终手术取得成功，患者目前已渐渐康复。

中国援摩洛哥医疗队共有9个分队、78人，分别在穆罕穆迪亚、拉西迪亚、塔扎等多个地区的公立医院开展医疗援助，其中大部分是摩洛哥的中小城市、边远地区乃至戈壁沙漠，医疗条件相对薄弱。中国援摩洛哥医疗队确保疫情防控和常规医疗援助工作同步推进。

驻守在各地的医疗分队建立了每日沟通机制。每晚8时，我和各分队队长都会准时在视频会议上见面，及时了解疫情动态，共同分析案例，商讨应对措施，统一发布实施意见。同时，我们积极与国内沟通，上海市卫健委联系国内多位顶尖专家，为前方医疗队员提供远程视频培训，各分队根据培训内容多次开展防护演练，同时提前采购物资并制定应急预案。

我们多次与分队所在地区的卫生厅和所在医院沟通，提出相关建议，协助制定应急预案。摩洛哥越来越多地采纳中方提出的建议，越来越多的医院采取设立发热门诊、分流发热病人、加强医护人员防护、登记病人信息、诊室消毒等措施。

我们积极向当地民众普及新冠肺炎防护知识。在拉巴特中国文化中心，医疗队队员参加“中摩青年漫谈”活动，为当地青年讲解新冠病毒传播方式、必要防护措施、如何佩戴口罩等内容。我们还为摩方调试中国援助的呼吸机等设备，开通咨询热线电话解答在摩华侨华人关心的疫情相关问题。

“感谢你们对我的及时救治！”“谢谢你们分享的有效抗疫经验。”听到这样的赞许，我们觉得自己的工作是超值的。我们将和摩洛哥人民一起抗击疫情，直到取得最后的胜利！

（作者为援摩洛哥医疗队总队长，本报驻埃及记者周輖采访整理）

援安哥拉医疗队

12条防控建议获得积极采纳

周祖刚

3月21日，安哥拉首次出现境外输入新冠肺炎确诊病例。3月27日，安哥拉进入国家紧急状态。中国第五批援安哥拉医疗队所在的罗安达省总医院由中国政府援建，2015年6月正式投入使用。医院地处罗安达市城郊，是该国最大的省级综合性公立医院。由于接诊量大，队员们上班时非常繁忙。

为帮助罗安达省总医院加强防控措施，医疗队3次和院领导交流，向院方提供了中国新冠肺炎防控、诊疗方案的葡语和英语版本，并结合罗安达省总医院的实际情况提出12条防控措施，得到院方高度重视和积极采纳。

不久前，罗安达省总医院副院长托马斯·齐昂加参加了新冠肺炎疫情防控经验交流会。他对中国在这么短时间内，通过采取积极有效的防控措施以及中西医结合的治疗手段迅速控制疫情表示由衷赞赏：“感谢中国与安哥拉交流分享防控经验，我希望同中国专家保持紧密联系和沟通，期待更多的交流。”

援助期间，许多故事感动着我们。医疗队心内科医生聂文朕在安哥拉期间，他的爱人王欣雨主动报名参加了第六批四川省援鄂医疗队。聂文朕说，他支持爱人的选择，就像她支持自己援非一样。

疫情防控中，医疗队妥善做好队员防护和培训等各项工作，同时协助使馆做好防控知识宣传，为在安中资企业和华侨华人提供防疫知识咨询。作为中国援外医疗队，我们积极学习相关知识，尽最大努力为所在国疫情防控贡献力量，这是我们的职责使命所在。

（作者为第五批援安哥拉医疗队队长，本报驻南非记者万宇采访整理）

援苏丹医疗队

面向全国举办疫情防控电视讲座

郭亚东

从1971年中国政府向苏丹派遣第一支医疗队，至今已近50年。一批又一批中国医疗队前赴后继、薪火相传，在为苏丹人民的健康福祉提供医疗服务的同时，也与他们结下了深厚情谊。医疗队所在的中苏友谊医院，正是两国友谊的见证。

今年3月，苏丹确诊首例新冠肺炎病例。随着确诊和疑似病例数量的增加，苏丹政府宣布全境进入卫生紧急状态，采取了学校停课、海陆空边境口岸关闭、宵禁等一系列防控措施。在对苏丹医疗和卫生条件进行评估后，援苏医疗队认为，当前最重要和迫切的是提高整体防控意识，向当地民众普及防控知识。我们拜会苏丹卫生部官员，考察苏丹政府定点收治医院，与受援医院院长座谈，介绍中国疫情防控经验。医疗队提出的把防范输入性传播作为当前工作重点、尽快完善隔离救治、加强防控知识普及等建议，得到了苏方的高度重视。

为了提高普通民众的防范意识，4月2日上午，医疗队通过苏丹国家电视台、喀土穆电视台、苏丹24小时电视台向苏丹全国进行了新冠肺炎疫情防控讲座。前来采访的苏丹记者安娜说：“中国政府很好地控制了疫情，听了你们的讲座，我对疫情防控有了更加清楚的了解。”

医疗队还面向苏丹医务工作者开展了3期新冠肺炎疫情防护知识培训，苏丹卫生部疾控专家娜加博士在全程参加培训后表示：“中国医生举办的培训非常重要，培训内容全部来自中国抗击疫情的成功经验，对提高苏丹医务人员疫情防控意识、早期识别和规范处置能力很有帮助。”

当前，苏丹仍处于疫情蔓延阶段，我们更加感受到了肩上沉甸甸的责任。中国援苏医疗队将一如既往与苏丹人民并肩战斗，合力打好新冠肺炎疫情防控阻击战。

（作者为第三十五批援苏丹医疗队队长，本报驻苏丹记者苏航采访整理）

图片说明：

图①：在安哥拉罗安达省总医院会议室，中国援安哥拉医疗队和当地医生正在参加视频会议。

中国援安哥拉医疗队供图

图②：不久前，中国援布隆迪医疗队口腔科医生为当地患者做检查。

中国援布隆迪医疗队供图

图③：中国援摩洛哥医疗队医生为当地患者做手术。

中国援摩洛哥医疗队供图

图④：中国援苏丹医疗队正在面向当地医护人员开展防疫培训，演示防护服穿脱流程。

中国援苏丹医疗队供图

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)