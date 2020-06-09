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多国民众举行反种族歧视游行

2020年06月09日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京6月7日电  综合新华社驻外记者报道：澳大利亚、捷克、法国、塞内加尔等国民众6日纷纷走上街头，举行反对种族歧视游行示威活动，抗议在美国发生的针对非洲裔群体的种族歧视行为。南非总统拉马福萨当天表示，南非人民支持全美反种族歧视斗争。

　　在澳大利亚悉尼，上万名民众聚集在市中心，抗议在美国发生的针对非洲裔群体的种族歧视行为。这是本周内悉尼发生的第二次大规模民众游行示威。一些组织者在市政厅前发表演说，人群中不时爆发出掌声、欢呼声和口号声。

　　在捷克首都布拉格，数百名示威者6日聚集在老城广场。他们高举写有“黑人的命也是命”“我无法呼吸”“没有正义就没有和平”等标语的牌子。一些示威者随后行进至美国驻捷克大使馆门前，点燃蜡烛，悼念种族歧视受害者。

　　在法国首都巴黎，约5500名示威者聚集在协和广场和战神广场等地，他们高举反对种族歧视标语，如“黑人的命也是命”“对种族主义说不”等。在马赛、波尔多、里昂、里尔等地，人们举行各种形式的示威活动。据法国内政部统计，超过2.3万人参加了当天在法国各地举行的示威活动。

　　在塞内加尔首都达喀尔，当地民众6日在达喀尔非洲复兴纪念碑前举行“黑人的命也是命”系列示威活动，呼吁停止一切形式的种族歧视。

　　拉马福萨6日发表视频讲话说，“我们生活在美国的兄弟姐妹们目前也在进行着一场争取尊严的斗争”，南非人民和他们站在一起，希望美国各族裔的人民能像南非人民一样实现种族和解，“永远关上通向种族不平等的大门”。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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