中东国家谨慎推进复工复产（国际视点）

土耳其自6月初开始恢复部分国内航班。图为6月1日，在土耳其安卡拉的埃森博阿机场，工作人员为自助值机设备消毒。

新华社发

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为尽可能降低疫情对经济和民生的冲击，中东地区多国根据近期疫情形势相应调整了防控措施，按步骤推进复工复产，尚未复工的许多国家也在为放松管控做积极准备。

截至6月7日晚，中东地区新冠肺炎确诊病例累计近70万例。土耳其、以色列、摩洛哥、突尼斯、阿联酋等国疫情总体上较之前有不同程度减缓，但部分国家在放松管控措施后疫情出现反复和反弹。目前，地区各国正努力克服困难，通过实施加大核酸检测能力、保持社交距离、强制佩戴口罩等多方举措应对疫情，同时谨慎制订计划分阶段推进复工复产。

部分国家放松管控措施

阿联酋政府自6月3日起允许购物中心和私营企业恢复正常运营，同时要求严格执行防疫措施，保护员工和顾客生命健康和安全。同一天，阿联酋宣布恢复阿布扎比、迪拜和沙迦机场的中转业务，允许有限的航班运营。阿联酋航空和阿提哈德航空表示，将在近期恢复飞往亚洲、欧洲和北美等数十个目的地的中转航班。

自6月6日起，约旦在要求民众遵守防疫指引的前提下开始恢复境内大多数商业、公共活动以及国内航班，取消人员省际流动限制和车辆单双号限行措施，并将宵禁时间缩短，但仍将避免举办大型活动，娱乐场所和学校也将保持关闭。

阿尔及利亚政府从6月7日起逐步放松疫情防控措施，允许部分行业在做好卫生防疫的情况下复工。复工将分两个阶段进行，6月7日至13日为第一阶段，在6月14日开始的第二阶段将视情况再公布一批复工行业。

土耳其总统埃尔多安近日宣布，土耳其将取消对国内旅行的限制，并从6月1日起允许餐馆、咖啡馆、公园、海滩和健身房重新开放，日托中心、幼儿园、图书馆和博物馆同日也将开始恢复运营。

埃及把重新开放酒店作为政府重启国内旅游业的重要举措。近期，在满足相关条件后，埃及境内部分酒店已重新开放。目前，摩洛哥、突尼斯、科威特、黎巴嫩等国都先后为分阶段复工复产制订了相关计划。

经济纾困政策持续出台

疫情给中东地区各国的经济带来不小冲击。国际货币基金组织日前发布的《世界经济展望报告》预测，受疫情及国际原油价格下跌影响，今年中东地区经济将萎缩3.3%，衰退程度高于全球平均水平，仅有埃及可能实现经济正增长。失业率高企的现象短期内很难完全恢复。

地区各国近期继续出台各类促经济、保民生的纾困政策。埃及央行日前表示，将依据总额1000亿埃镑（1美元约合16埃镑）的“工业、农业和工程承包刺激计划”，为银行对私营部门的贷款提供担保，以抵消由于疫情导致市场目前面临的高商业风险。此外，埃及还于近期发行了价值50亿美元的国际债券，满足新财年财政需求并为应对疫情提供紧急资金。

沙特从6月1日起暂停向政府雇员发放生活成本补贴，从7月1日起增值税税率提高10个百分点至15%，通过财政紧缩政策应对危机。

阿联酋政府近日表示，除支持受疫情影响严重的重点部门和中小企业外，还将鼓励对数字化经济领域增加投资，重点发展5G技术、人工智能、生物技术、绿色经济等，以推动阿联酋经济逐渐复苏和转型升级。

受疫情影响，中东地区许多消费者转向在线购物。多国政府纷纷鼓励电商新业态发展，助力经济复苏。

多种举措应对疫情反弹

中东地区一些国家推进复工复产的同时，也面临着逐步增大的疫情反弹压力。6月5日，伊朗单日新增病例数再创新高；沙特在宣布分步骤实施“恢复正常社会生活”计划后新增确诊病例出现回升，于6月6日创下新增病例数新高，第二大城市吉达在放松管控后疫情反弹明显，现已恢复部分宵禁措施；以色列新增病例数也有所回升，新增病例大部分来自学校。

疫情反弹风险已引起地区国家高度警惕。为了在恢复正常生产生活与疫情防控间取得平衡、降低疫情对社会经济生活的影响，地区多国相继实施更严厉措施，要求民众在公共场所佩戴好口罩、保持社交距离，并对不遵守防控措施者加强处罚力度。

为帮助地区国家应对疫情，中国持续向中东各国提供多种形式的医疗援助。截至目前，中国政府已累计向埃及提供了三批援助物资。埃及卫生部部长助理穆罕默德·邵基说，埃中两国再次向国际社会展示了国家间应如何在当下全球公共卫生危机下守望相助、共克时艰。

中国驻约旦大使馆5月31日向约旦捐赠一批防疫物资，包括医用防护服、口罩、检测试剂等。约旦方面表示，中国提供的支持切实体现出中国人民的深情厚谊。中国赴阿尔及利亚抗疫医疗专家组5月28日结束任务，当天从阿首都阿尔及尔前往苏丹。阿外交部亚洲—大洋洲司司长古纳德表示，中国专家组在指导阿尔及利亚防控疫情方面做出了许多努力，有助于阿尔及利亚早日战胜疫情。

目前，中国安排一线抗疫医疗专家、经济学者与黎巴嫩、土耳其、沙特、埃及、叙利亚、阿联酋等国卫生防疫部门官员进行远程视频会议，分享抗疫经验和复工复产经验，提供有效的差异化建议。中国还向伊朗、伊拉克、沙特、科威特、吉布提、阿尔及利亚和苏丹等国派遣了抗疫医疗专家组。突尼斯总统赛义德近日表示，突方感谢中方为突尼斯经济社会发展提供的大力支持和帮助，对中方提供多批医疗物资帮助突方抗击新冠肺炎疫情铭记在心。

（本报开罗6月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)