南非7年级和12年级学生于今日返回学校

人民网约翰内斯堡6月8日电（王磊）南非基础教育部长莫采卡6月7日宣布，约95%的学校已做好开学准备。6月8日，12年级和7年级的学生在全国封锁两个多月后重返学校

据莫采卡介绍，现在已有约95%的学校具有防范新冠疫情的必要条件，教育部门还将继续努力解决剩余5%学校的问题，以确保所有南非儿童在健康、安全的前提下接受基础教育。

莫采卡还表示，网络教学仍将继续，因担心安全问题不愿送孩子前往学校的家长必须遵守相关规定，确保孩子们正常接受基础教育。

6月8日上午，在约翰内斯堡的一所高中门口，紧张的父母们将孩子们送到学校后仍不愿离去。在接受症状筛查后，学生们才陆续进入教室。学校工作人员表示对学校进行了深度清理和消毒以确保学生们的安全。

据基础教育部5月29日公布的复学相关文件，12年级和7年级的学生原定于6月1日开学，但因学校卫生安全条件未达标而推迟至6月8日。

文件规定，早教中心和R、3、6、10、11年级的学生，技能学校2年级和3年级的学生，SID学校的R、1、2、3和6年级学生，以及LSPID学校特别护理中心的1、2和3年级学生都将于7月6日复学。8月3日， 4、5、8、9年级，技能学校1年级和其余的SID和LSPID学生也都将返回学校。

根据规定，任何学生出现新冠肺炎类似症状都不得上学，且学校必须在办公室和学校进行“症状筛查”，包括任何进入办公室或学校的人，以确定他们是否有与新冠肺炎相关的症状，包括发烧、咳嗽、喉咙痛、眼睛发红、呼吸急促或呼吸困难等。

任何人在办公室或学校期间出现类似症状，必须立即向制定人员报告。任何人出现类似症状不得进入办公室或学校。如果他们已经进入学校，需立即隔离，并按照既定应急方案转移至其他地方，避免接触他人。

文件还规定，任何被确诊感染新冠肺炎并被卫生部隔离的人，需在接受医学评估确认新冠肺炎病毒呈阴性的情况下才能返回办公室或学校。

(责编：于洋、杨牧)