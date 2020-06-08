记者观察：非洲多国降低疫情防控等级是否为时过早？

人民网约翰内斯堡6月8日电（王磊）截至6月7日，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计184333例，死亡病例累计5071例，治愈病例累计81780例。面对依然严峻的疫情，一些非洲国家继续执行较为严格的防控措施，还有部分国家开始逐渐解除管控措施。

多国降低管控等级

南非已于6月1日将全国封锁等级降为三级，各行业逐渐复工，恢复酒类饮料销售，恢复国内商务航班，学生也将陆续重返学校。

摩洛哥旅游、手工业、航空运输与社会经济部于6月1日发布《COVID-19卫生安全措施指导建议》，迈出了摩洛哥旅游业复工复产的第一步。摩洛哥旅游部还表示，正在制定一份针对旅游场所的详尽的卫生指导建议，将在获得卫生主管部门认可后组织相关工作人员进行专题培训。

肯尼亚总统肯雅塔6日在电视讲话中宣布延长全国宵禁30天，但将宵禁时间从每日19时至次日5时调整为每日21时至次日4时。此外，国际客运航班禁令也将延长。

利比里亚总统维阿5日表示，由于疫情防控取得进展，国家紧急状态在9日到期后将不再延期，原有限制措施将进行适当调整，比如截至目前未报告任何新冠病例的地区取消居家令，首都蒙罗维亚的国际机场21日起重启商业航班，酒店和娱乐场所21日起在遵守相关卫生规定的前提下可恢复营业等。

坦桑尼亚度假胜地桑给巴尔6日宣布重启旅游业。乌干达境内所有热带草原国家公园均已对游客开放，但超过25名游客的大型团体不得同时入园。

经济下行压力巨大

毫无疑问，这些国家逐渐降低疫情管控等级的原因是为了恢复经济活动。自疫情在非洲爆发以来，已对非洲国家的经济发展和就业民生造成巨大的负面影响。

肯尼亚国家统计局季度劳动力5月份公布的报告显示，已至少有30万肯尼亚人因新冠肺炎疫情而失业。东非地区经济学家吉布兰·古里希（Jibran Qureishi）表示，疫情对经济活动的全面影响将在第二季度显现。由于国内需求疲软，企业希望降低总产出。严峻的经济环境，疫情的恶化，转嫁到消费者身上的成本上升，也导致销售额下降。

作为摩洛哥经济支柱，摩洛哥旅游业占2019年全国国民生产总值7%，创造75万个就业岗位，旅游收入786亿迪拉姆。据摩洛哥国家旅游联合会估计，2020年摩洛哥旅游业收入将减少341亿迪拉姆，酒店业营业收入将减少140亿迪拉姆，50万旅游就业人员和8500家业内企业将受到冲击。该组织认为，疫情带来的影响将持续一段时间，摩洛哥旅游业或将在2020至2022年期间承受高达1380亿迪拉姆（约合142亿美元）的损失。

南非政府自3月27日起实施全国封锁，严格限制各类商业活动，各行各业都受到严重冲击。马杰杰村的恩格丽娜·姆赫斯瓦尼（52岁）在疫情发生之前靠进城做钟点工挣钱养家。她说，“全国封锁让我没法做之前的工作，没有东西吃，也没钱买东西。” 中国河钢集团PMC公司对当地社区的援助才让她解决了生存问题。

南非VinPro葡萄酒贸易协会的CEO官里科·巴森(Rico Basson)表示，单酒类行业预计就将失去近12万个工作岗位。而据南非国家编辑论坛统计，全国封锁已致上千名媒体从业者失业，两家杂志社停业，三家全国最大的媒体降薪超过45%。而在全国封锁降为三级后，有近八百万人回到工作岗位。

世卫提醒不要急于解封

世卫组织总干事谭德塞6月1日提醒非洲国家不要急于解除封锁。他说，“非洲国家在疫情初期便采取措施尽量保持社交距离，我认为这有效的减缓了新冠肺炎疫情的蔓延”，非洲各国需要继续加强对疫情的防控，尤其是确诊病例诊断、追踪和其他必要的公共卫生措施。

在南非降低全国封锁等级之后，6月4日单日确诊病例激增3267例，目前累积总数已突破4万例，每日新增速度也有增无减。肯尼亚6月7日的单日新增也达到167例，是3月13日以来的最高值。

英国帝国理工学院3月初通过计算机模型预测可能有300万非洲人死于新冠肺炎。“非洲（疫情）才刚刚开始。”世卫组织突发卫生事件规划部执行主任迈克尔·瑞安(Michael J Ryan)也不无担忧地表示，未来三到六个月内，非洲可能会出现1000万例新冠肺炎感染者。

疫情防控是长期议题

谭德塞5月25日曾表示，尽管非洲约一半国家都出现了社区传播，但从病例数量和死亡人数上来说，非洲是全球目前受新冠肺炎疫情影响最小的地区。非洲仅占全球新冠肺炎确诊病例的1.5%，死亡人数不到全球死亡人数的0.1%。谭德塞强调，这些数字不能说明全部情况，有可能部分病例被遗漏。

虽然非洲医疗环境依旧落后，但是拥有疫情防控的丰富经验。在疫情爆发之前，非洲的部分国家就已经对其保持警惕的态度，并且在第一时间做好防控准备，使得疫情爆发时能够有条不紊的进行预防和治疗。但也必须保持高度的警惕，切不可掉以轻心。

肯尼亚总统肯雅塔就表示，肯尼亚还没有走出疫情困境，确诊病例继续激增，有可能压倒已经脆弱的医疗体系。他强调，全面放宽疫情防控以促进经济活动需要强有力的疫情监测、治疗和接触者追踪体制作为支撑。

非洲疾控中心的《降低疫情管控指导意见》中提到，疫情防控的关键点依然是公共卫生和社交措施（PHSM），其中包括个人安全距离和社区安全距离。应逐步放宽限制，并保持持续密切监控。而各地应根据当地环境，采取相应的对策，保护弱势群体，与当地社区保持密切接触。新冠疫情防控是长期议题，应对策略也需要相应改变，在维持民计民生和做好疫情防控之间找到平衡点。

在6月7日发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书中，中国也宣布将建立30个中非对口医院合作机制、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品、同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等中国支持全球抗疫的一系列重大举措，为非洲国家送去实实在在的援助。

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