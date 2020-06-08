全球投资者愿加大在华投资（国际论道）

最近，中国为恢复和稳定经济而采取的一系列措施备受关注。中国没有让世界失望。近来，中国经济的一系列数据为低迷的世界经济带来了希望。专家惊喜地指出，中国经济目前正处于“V形复苏的初期阶段”。全球越来越多的经济学家看好中国经济。投资者纷纷表示，愿意加大在中国市场的投资力度。而世界各国正期盼着与中国加强合作。

“有望实现经济增长”

近来，一系列数据让世界对中国稳定经济之路更加充满信心。

路透社5月27日报道称，后疫情时期中国经济走上稳定发展之路，在最新公布的工业数据中得到进一步验证，随着复工复产推进，4月工业企业利润降幅自上月的逾30%大幅收窄至个位数，考虑到商品价格有望走稳、生产秩序继续恢复，未来工业企业利润有望进一步回升。报道称，受助于相关扶持政策，汽车、专用设备等行业利润明显好转。

《日本经济新闻》6月1日报道则注意到，之前因新冠肺炎疫情而下滑的中国新车销售正在逐步恢复。中国汽车工业协会发布的数据显示，4月新车批发销量增长4.4%，达到207万辆，时隔22个月高于上年同期。更换新车的补贴等政策推动了民众购车。此外，还存在此前降低的需求在4月反弹的情况。

在接受美国《财富》杂志的采访时，美国铭基亚洲公司的投资分析师安迪·罗思曼说，中国经济目前正处于“V形复苏的初期阶段”。“中国消费者又回来了，相当广泛的消费复苏正在发生。与世界其他国家相比，中国将成为世界上最好的消费故事。像住房和汽车这样的大件商品销售反弹表明，中国有很大一部分人不仅有足够的钱，而且对未来有足够的信心，因此才会购买这样的商品。”

有信心的不仅是中国的消费者。据路透社报道，德国大众汽车公司5月29日表示将增加对华投资，向中国两家不同的电动汽车公司投资21亿欧元。大众公司将投资10亿欧元购买安徽江淮汽车集团股份有限公司（江淮汽车）的国有母公司50%的股权，并将它与江淮汽车合资的电动车企业的股权从50%增加到75%。在另一笔交易中，大众公司将支付11亿欧元收购电动车电池制造商国轩高科股份有限公司26.5%的股权，成为最大股东。报道称，尽管疫情重创了大众汽车的销售，大众公司仍然渴望巩固其作为中国最大外国汽车制造商的地位。

美国消费者新闻与商业频道稍早前也分析报道称，所有迹象都表明，全球更多资金正涌入中国市场。比如，在中国的债券市场，在中国国债被纳入摩根大通等更多国际指数后，高盛分析预期此举将吸引约1.2万亿美元资金在未来5年流入到达13万亿美元的人民币债市中。而这仅仅是全球大量资金将流入中国市场的迹象之一。

据美国消费者新闻与商业频道网站5月31日报道，一些分析人士认为，在全球经济衰退的情况下，中国看来将成为少数几个在经济上能实现增长的国家之一。

“为强劲反弹铺平道路”

美国彼得森国际经济研究所网站近日刊载了该所高级研究员尼古拉斯·拉迪的评论文章，题为《中国大规模检测病毒可能为经济强劲反弹铺平道路》。作者关注到中国启动了大规模新冠病毒检测计划——对武汉市的1000万居民进行检测，认为此举对中国民众坚定信心、服务业恢复乃至经济复苏至关重要。

文章指出，最新数据显示，4月份，中国的工业产值今年以来首次出现同比增长，但服务业恢复得较为缓慢。通过广泛的检测表明无症状病例的数量相当有限，由此产生的信心也是民众恢复旅游、购物、外出就餐等活动的先决条件。文章进一步指出，大规模检测病毒的战略将有助于恢复消费者信心，为个人消费更强劲的复苏铺平道路。

事实上，中国为了推动经济稳定发展采取的一系列举措备受关注。

德国和新加坡的媒体关注到，中国在控制住疫情后，逐步放宽对来自德国、新加坡等国的入境航班限额，力促经济稳定发展。

据新加坡《联合早报》网站报道，新加坡和中国在6月初启动“快捷通道”，便利两国必要的商务和公务人员往来。中新“快捷通道”首先会在新加坡同上海、天津、重庆、广东、江苏和浙江六省市之间实施，之后逐步扩展至中国其他地区。

另据德国《时代》周报网站报道，大约400名德国企业管理人员、雇员及其亲属获特别许可以返回中国。载有200名乘客的首架包机当地时间5月30日从法兰克福起飞，抵达位于北京东部的港口城市天津。第二架包机定于6月4日抵达上海。中国德国商会华北及东北地区执行理事延斯·希尔德布兰特说：“这是中德经济再融合的重要一步。为帮助经济恢复到疫情暴发前的正常水平作贡献，代表着我们共同的利益。”

此外，据埃菲社报道，欧盟国家正在与中国就允许居民入境展开谈判。

“仍然想在中国投资”

事实上，全球越来越多投资者表示，愿意加大在中国市场的投资力度。据美国消费者新闻与商业频道6月1日报道，传统基金会亚洲研究中心主任沃尔特·洛曼说，“人们仍然想在中国投资。”“我们不想离开中国，”中国欧洲商会主席伍德克在电话中说，欧盟商会正在中国寻求更多的合作领域。

在新冠肺炎疫情的影响下，全球贸易活动出现萎缩，全球供应链受到冲击。不过，正如美国消费者新闻与商业频道报道指出的，许多企业在新冠肺炎疫情过后会调整供应链，这意味着其将在中国扩张产业链，而不是搬离中国。供应链管理咨询公司Alvarez&Marsal董事总经理林穆认为，转移产能并不是一蹴而就的事情，尤其是在企业在疫情后，经济低迷时期努力节约成本的情况下，企业需要长期规划才有可能实现转移。在当前的状况之下，中国依然是制造业厂商最优的选择。

在全球经济遭遇疫情巨大冲击的情况下，各国都对中国充满期待。

日本《读卖新闻》关注到，在东南亚国家，5G服务的发展正在加速。东南亚国家希望借助5G商业模式来促进经济增长，而在5G相关业务领域，以华为技术公司为首的中国企业在技术上处于领先地位，且影响力持续增强。报道称，东南亚国家出现了在5G相关业务上与中国合作的动向。

英国《经济学人》周刊网站则刊登文章称，许多国家的旅游业都依赖中国，中国人是否以及以多快的速度重新开始渴望出国旅游对全球旅游业至关重要。

文章指出，2018年，中国公民出境旅游人数达到1.5亿人次，占全球出境游总人数的近10%，而这个比例在20年前是1%。除了航空业和酒店业以外，各种服务业商家也依赖中国。中国游客在海外短程旅游时出手大方，消费额大约是全球平均水平的两倍。

正如秘鲁国立圣马尔科斯大学经济研究所教授卡洛斯·阿基诺在评论文章中指出的，在过去15年里，中国一直是全球经济增长的主要引擎。作为第一个从新冠疫情中恢复的国家，中国应该继续发挥这一作用。世界现在比以往任何时候都需要中国，因为一个更强大的中国经济将使世界受益。

(责编：张信凤、刘洁妍)