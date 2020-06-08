外交部：向77个发展中国家和地区暂停债务偿还

外交部副部长马朝旭。图片来源：国新网

人民网北京6月7日电（记者王政淇）国务院新闻办公室于2020年6月7日（星期日）发表《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书（以下简称白皮书），并于当日上午10时举行新闻发布会。外交部副部长马朝旭出席在回答记者提问时表示，中国积极参与并落实20国集团暂缓最贫困国家债务偿付的倡议，已经宣布向77个发展中国家和地区暂停债务偿还。

马朝旭说，当前全球疫情形势依然十分复杂严峻，面对二战结束以来最严重的国际突发公共卫生事件，人类向何处去？这是一个国际社会共同关心的问题。在这样一个重大的历史关头，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表重要讲话，从构建人类卫生健康共同体的高度，深刻阐释中国的抗疫主张，并且提出了一系列重要的倡议和举措。对于提振全球抗疫信心、推进国际抗疫合作，乃至于擘画未来的全球卫生治理，都具有十分重要和深远的意义。

马朝旭说：“中国一向言必信、行必果，说到一定做到。习近平主席在讲话当中宣布的举措都在积极地落实之中，并且不断取得新的进展。中国将提供20亿美元的援助，这里既包括提供抗疫物资的援助，也包括支持有关国家疫后经济社会恢复和发展，既包括双边援助，也包括多边捐赠。从双边来讲，我们正在同有需要的受援国通过平等协商来确定援助的项目，帮助发展中国家提升公共卫生水平，改善民生、减少贫困，促进经济社会的复苏。在多边领域，中国向世卫组织分两批提供了5000万美元的现汇援助，我们还向疫苗免疫联盟等国际组织提供捐赠，我们还帮助世卫组织‘团结应对基金’启动在中国的筹资。关于联合国人道主义应急仓库和枢纽在中国建设正在商谈和加紧筹建之中。中国还积极参与并落实二十国集团‘暂缓最贫困国家债务偿付倡议’，已经宣布向77个发展中国家和地区暂停债务偿还。关于30个中非对口医院合作机制正在加紧建立。”

马朝旭强调，中国高度重视疫苗研发的国际合作，已经参加世卫组织药品和疫苗研发全球倡议，中国疫苗研发完成并投入使用后将向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出自己的贡献。

马朝旭表示，疫情发生以来，作为新时代全面战略协作伙伴，中俄一直是守望相助，积极开展抗议合作。我们将遵照两国元首所达成的重要共识，进一步加强在疫情防控，包括疫苗研发等领域的合作，共同为国际社会团结抗议做出贡献。

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