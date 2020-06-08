中建赴埃医疗组开展防疫知识巡回讲座

人民网开罗6月7日电（记者曲翔宇）6月5日，中建赴埃及项目医疗组应邀在埃及新首都CBD项目多功能厅举办新冠病毒肺炎防护知识培训讲座。中建赴埃医疗组组长、北京仁和医院内科主任段振平带领医疗组全体成员出席本次活动，并担任培训主讲。中建埃及分公司总工程师张善友主持培训活动。这是本次为期8场巡回培训的最后一场。

段振平从新型冠状病毒肺炎的特点、传播途径，到主要临床症状等做了全面介绍，着重就克服恐慌心理，切实做好个人防护；如何选用口罩、佩戴口罩；如何做到勤洗手、勤通风，并保持社交距离等进行了详细讲解。他表示，目前埃及疫情形势依然严峻，但只要大家坚定信心，科学防治，众志成城，守望相助，就一定会打赢打胜这场疫情防控阻击战。段振平还解答了员工关心的问题。

张善友代表中建埃及分公司领导班子感谢中建赴埃医疗组专家的精彩宣讲和辛勤付出。来自新首都CBD项目直营项目部、搅拌站、实验室、保安队等60余名员工参加了这场培训。

此前，中建赴埃及项目医疗组在中建埃及分公司防疫办公室协助下，利用晚间工余饭后时间先后在新首都CBD项目P1、P2P6、P3、P4、P5、P7和标志塔标段项目部，合计举办了7场防疫知识宣讲培训。7场培训的场所均设在项目生活区的开阔地带，且控制参训人数，保持了社交距离。培训期间，医疗组专家悉心传授科学防疫理念和个人防护方式方法，答疑解惑、疏导情绪，传递信心，进一步强化了大家的主动防疫意识。

埃及疫情防控形势进入3月后日趋严峻，中建埃及分公司3月下旬正式关闭对外进出通道，对近2000名中国员工和1000余名埃及员工（高峰期埃及员工近5000人，剩余埃及员工均在家办公或暂时休息）实行全封闭管理。

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