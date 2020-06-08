苏丹过渡政府总理：感谢中国医疗专家组的辛勤付出

人民网喀土穆6月7日电（记者苏航）6日，中国驻苏丹大使马新民会见苏过渡政府总理哈姆杜克，就中苏关系、务实合作、疫情防控等共同关心的问题交换看法。

马新民大使表示，中苏是患难与共的好朋友、好兄弟、战略伙伴，一贯在政治上相互信任，经济上互利合作，国际事务中相互支持，困难时刻互帮互助，堪称发展中国家间关系典范。在苏丹疫情日益严峻的艰难时刻，中国政府派遣抗疫医疗专家组来苏协助抗疫，既是中苏团结合作抗疫的重要举措，也是全球抗疫的重要组成部分，展现了中方打造人类卫生健康共同体的大国担当，体现了中国对中苏关系的高度重视和对苏丹人民的深情厚谊，必将进一步提升两国战略伙伴关系。中方将继续尽己所能为苏方抗疫提供更多支持，并愿与苏方积极落实习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上宣布的中国推进全球抗疫合作五大举措，深入推进两国在疫情防控和公共卫生领域交流合作。

哈姆杜克表示，苏方珍视苏中战略伙伴关系和两国人民的传统友谊，感谢中方长期以来在政治、经济、国际事务等领域向苏方提供的宝贵支持。中国政府此次派遣医疗专家组来苏支持抗疫，充分体现了中国政府对苏丹和苏中关系的高度重视与对苏丹人民的友好情谊，受到苏社会各界热烈欢迎和广泛好评，我代表苏政府对中国医疗专家组的辛勤付出表示诚挚感谢。中国在全球率先成功控制疫情，为世界各国防疫抗疫提供范例，苏方希望学习借鉴中方的疫情防控和诊治经验，早日战胜疫情。苏方高度赞赏习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上就中国推进全球抗疫作出的庄严承诺，有力彰显中国致力于构建人类卫生健康共同体的大国担当，苏方愿以此为契机，与中方加强在疾病防治和公共卫生能力建设方面的交流合作。

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