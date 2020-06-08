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日本多家企业推出夏季清凉口罩

2020年06月08日08:19  来源：新华网
 

　　随着盛夏临近，日本不少企业推出令人感觉凉快、透气的清凉口罩。

　　据日本共同社7日报道，生产运动服饰的美津浓公司5月底推出以游泳衣布料制成的口罩，每只含税售价935日元（约合60元人民币），网上推出当天售出2万只。美津浓公司一名发言人说，这款口罩轻巧服帖，佩戴舒适，且可反复清洗。

　　运动用品生产企业尤尼克斯计划在7月初推出用速干运动服专用面料制造的口罩。这种名为“非常凉”的面料中含有木糖醇，有吸热、吸汗功效。这款口罩预计税前价格为每只840日元（约合54元人民币）。

　　经营优衣库连锁店的迅销公司也计划推出夏季专用口罩，由速干、透气AIRism内衣同等面料制成，不过这款口罩的上市日期和价格尚未确定。

　　随着新型冠状病毒疫情缓解，日本经济社会活动逐渐恢复正常，但政府呼吁民众在公共场所尽量戴口罩，以防疫情反弹。日本夏天炎热潮湿，如何在戴口罩同时确保通风透气成为人们关注的话题，引发各企业开发清凉口罩产品。

　　日本纺织企业Knit Waizu推出可加入制冷剂的口罩，布料缝制的口罩上有两个小兜，可以放入4袋制冷剂，在1至2小时内令佩戴者面部凉爽。这家企业先前通过自动售卖机出售提前制冷的布口罩，不过制冷时间不长，于是推出可放入制冷剂的口罩。这款新产品每只税后价格1300日元（约合84元人民币），放入冰箱冷冻后可反复使用。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、刘洁妍)
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