主要产油国同意维持原油减产规模至7月底

石油输出国组织（欧佩克）和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国6日召开部长级视频会议，同意维持现阶段日均970万桶的原油减产幅度，直至7月底。

根据欧佩克与非欧佩克产油国4月12日达成的减产协议，各方约定5月1日起日均减产970万桶，为期两个月；7月起减产幅度将减小，下半年减产量调整为日均770万桶。

6日举行的会议原定9日至10日召开。媒体先前报道，欧佩克轮值主席阿尔及利亚提议提前召开会议，以便更好与石油市场交易时间同步。国际油价5日上涨超过5个百分点。分析师预计，纽约商品交易所8日开市后，原油期货价格还会保持反弹势头。

会议要求5月和6月产量超过配额的国家在7月至9月额外减产作为弥补。执行减产不力的国家包括伊拉克、尼日利亚等国。伊拉克5月日均超额生产52万桶原油，尼日利亚超额生产12万桶。两国都表示同意额外减产。

沙特、科威特和阿拉伯联合酋长国先前自愿在协议基础上额外减产118万桶，暂不清楚他们6月后会否继续执行这一额度。

墨西哥能源部长罗西奥·纳莱6日晚些时候在社交媒体推特上宣布，墨西哥将继续执行4月达成的协议，但不会把5月和6月的减产幅度延长到7月底。

为落实协议内容，欧佩克与非欧佩克产油国联合部长级监督委员会将每月举行一次会议，评估各国执行情况，直至今年年底。欧佩克与非欧佩克产油国的下一次部长级会议则定于11月30日举行。

受新冠疫情冲击能源需求以及主要产油国之间爆发原油价格战影响，国际油价3月初以后大幅下跌，美原油期货4月下旬甚至一度跌为负值，随后缓慢爬升。

随着各国陆续解封，经济活动逐渐恢复，国际原油市场供需走向平衡。路透社报道，按照主要产油国目前的减产幅度和经济恢复速度，原油7月将供不应求，不过欧佩克还有大约10亿桶的存量有待消耗。

挪威咨询企业吕斯塔德能源公司分析师比约纳尔·通海于根说，主要产油国6日的最新决定将帮助欧佩克以每天三四百万桶的速度消耗库存，“库存去得越多，油价涨得越高”。

主要产油国美国没有参加6日会议，当天晚些时候对延长减产规模表示欢迎。路透社报道，眼下40美元左右的油价仍低于美国页岩油的开采成本。美方先前多次施压沙特和俄罗斯，不希望双方的价格战伤及美国油企。（王宏彬）（新华社专特稿）

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