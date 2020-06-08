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英国考虑进一步放松禁足措施

2020年06月08日08:17  来源：新华网
 

　　英国媒体6日报道，英国政府考虑进一步放松禁足措施，例如允许举行户外婚礼、室内小型婚丧仪式、咖啡馆设立露天坐席等。

　　为防控新冠疫情，英国一度禁止咖啡馆、餐馆和酒吧设户外坐席区。《星期日泰晤士报》6日援引一名英国政府消息人士的话报道，英国首相鲍里斯·约翰逊正在考虑取消这一限制，使民众可以如往常一样坐在街边喝喝咖啡、尝尝美食。

　　约翰逊还考虑允许民众举行户外婚礼。此外，从7月初起，允许民众在室内举行小型婚礼或葬礼，但总参加人数不超过10人。

　　这名消息人士告诉《星期日泰晤士报》，首相对经济形势及失业率增加感到担忧，“希望能让大家在夏季来临前恢复正常生活，或者说尽可能恢复到正常状态”。

　　报道说，预计英国首相府会在今后一周内宣布包含上述内容的具体解禁方案。不过，首相府发言人尚未对这则报道作出回应。

　　另外，《星期日电讯报》6日援引一名英国政府消息人士的话报道，约翰逊在去年12月议会下院选举前夕向选民承诺新建40家医院、修筑公路等项目，如今打算加速推进这些投资项目，以缓解疫情给英国经济造成的冲击。报道说，约翰逊可能在今后几周宣布更加具体的实施方案。

　　英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺，5月开始谨慎地逐渐解除限制措施。

　　根据英国国家统计局数据，英国4月申领失业救济金的人数高达210万人，为近24年来最高。英国财政部说，“封城”令对经济的影响逐渐显现，第二季度失业率可能高达10%。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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