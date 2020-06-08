美国民众继续举行活动抗议种族歧视

美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德之死引发的集会游行活动仍在全美许多城市持续进行。当地时间6月6日，民众在包括首都华盛顿在内的多个城市抗议警察暴力执法，谴责美国社会存在的“系统性种族主义”现象。

据《华盛顿邮报》报道，华盛顿6日举行了十几天来参与人数最多的游行活动。当天上午，上万民众从不同地方出发，高喊口号向林肯纪念堂、国会山、白宫等地行进，呼喊“我们为希望行进，不是为仇恨”“我无法呼吸”等口号。由于担心发生骚乱，白宫周围已竖起了黑色围栏，通往白宫的多个路口被国民警卫队用军车封锁，车辆无法驶入。华盛顿警方表示，从当天早上6点起，大部分城区已经禁止车辆通行，其中包括白宫周围街区、国家广场和宾夕法尼亚大道。6月5日，华盛顿特区市长缪里尔·鲍泽下令在通往白宫的街道上涂上“黑人的命也是命”的醒目标语，并以此命名白宫北部拉法耶公园前面的广场。

在乔治·弗洛伊德的出生地——北卡罗来纳州霍克县瑞福德市，数百人在一处教堂瞻仰了弗洛伊德的遗体。霍克县警长休伯特·彼得金是非洲裔，他说：“我首先是一名非洲裔，其次才是执法人员。执法系统中根深蒂固的种族主义导致了弗洛伊德的死亡。如果我不否认执法部门所做的一切错事，那就是否认了我的肤色。”

在纽约，数千人聚集在曼哈顿中央公园附近游行。非洲裔护士屈里曼·廷斯利说：“40年前，我们就在讨论种族问题。到了2020年，问题还在继续。在美国，他们因为种族而限制我们。”

5月26日至今，反种族歧视游行抗议在全美已持续10多天。据美国《军事时报》透露，33个州和华盛顿特区已出动约4.15万名国民警卫队员，协助警察等执法机构维持秩序。其中，仅华盛顿特区就部署了约5200名国民警卫队员。

明尼苏达州州检察长埃利森3日宣布，乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法死亡案中，4名涉案警察全部被起诉。主犯德雷克·肖万被控罪名升级为二级谋杀罪，另外3名涉案警察被控协助、教唆二级谋杀罪和过失杀人罪。弗洛伊德的遗体将运往他曾生活的城市休斯敦，正式葬礼将于9日举行。

（本报华盛顿6月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 16 版）

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