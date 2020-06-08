德国加大经济刺激力度

日前，德国执政联盟通过了一揽子总金额1300亿欧元的经济刺激计划，内容涵盖促进消费、企业支持与民众补贴多个方面，时间覆盖2020年和2021年。德国总理默克尔表示，这一计划将有助于“经济重新站稳脚跟，并重新实现增长”。

此前，德国已实施了总金额超过7500亿欧元的一揽子经济纾困方案，为此追加了1560亿欧元的补充预算。此次总值1300亿欧元的经济刺激计划通过后，政府将再次追加补充预算。

据德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所最新公布的数据显示，截至当地时间6月7日0时，德国共确诊183979例新冠肺炎感染病例，已有约169100例痊愈，较此前一天新增确诊301例。德国联邦政府认为，在各项限制措施逐步放松的前提下，现在的目标是让德国经济快速重新回到可持续发展的道路上，保障就业和繁荣。默克尔强调，政府需要对疫情带来的冲击进行坚决的回应，各方的目标是，共同走出当前所处的 “极度困难的境地”。德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔表示，德国需要一项针对公民和经济的全面刺激计划。

经济刺激计划共57个要点，降税以及减少家庭、地方和企业的负担是核心内容，关键措施包括：从7月1日开始，增值税从19%下调至16%，低税率增值税从7%下调至5%，持续半年；每名儿童可获得一次性300欧元补贴，单亲家庭可享受更多；财政上受创严重的地区将得到联邦层面的资助，由联邦和州共同弥补地方营业税减少带来的损失；维持企业和居民的电价稳定；投资500亿欧元，推动氢能和电动汽车领域的发展，促进量子计算机、人工智能等未来科技领域发展。

降低增值税是该计划的重要内容。长期以来，德国经济倚重出口。根据世贸组织的预测，今年全球贸易可能大幅缩水13%到32%，德国出口方面受疫情影响严重。因此，德国在经济刺激计划中突出扩大内需的内容。在德国，增值税不同于其他税种，是含在商品和服务中征收的，几乎每一个消费者都必须缴纳，大量民众可以从降税中获利。降税时限为6个月，向民众释放了刺激消费的明确信号。

经济刺激计划还涵盖了发展环保和未来科技的内容，金额500亿欧元，核心是“国家氢能战略”计划，德国政府计划在氢能领域投入约90亿欧元，希望成为该领域的全球领先者，并促进氢能大规模作为燃料使用。德国副总理兼财政部长肖尔茨指出，计划除了刺激消费外，另一大目标是促进德国经济实现面向未来的结构转型。

（本报柏林6月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 16 版）

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