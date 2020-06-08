英欧关系第四轮谈判进展有限（国际视点）

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距“脱欧”过渡期结束仅剩半年多，多重因素导致英欧双方年底前达成协议的难度加大。如果双方无法达成协议，明年1月起，英欧双边贸易将在世贸组织框架下进行，金融服务、人员流动等方面也将出现多重壁垒，这将使受疫情冲击的英欧经济“雪上加霜”，也会对全球供应链和地区安全局势造成冲击。

6月2日至5日，英国和欧盟就“脱欧”后关系进行了第四轮谈判。谈判结束后，英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特说，谈判虽然基调积极，但取得的进展“依然有限”。欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶表示，由于双方仍在关键领域存在较大分歧，本轮谈判“没有重大进展”。

关键领域分歧明显

英欧未来关系第四轮谈判以视频会议方式举行，内容涵盖货物和服务贸易、执法合作、核能源等领域。双方除在安全合作领域取得一定进展，在公平竞争和渔业等重要领域的谈判未能取得突破。

巴尼耶5日表示，在公平竞争和渔业等关键问题上，双方立场仍相差甚远。弗罗斯特在会后发表的声明中说，双方正处在谈判的重要时刻，要取得预定成效，需要加快谈判节奏。双方谈判代表均认为，目前成果已是视频谈判所能达到的“极限”。

欧洲新闻电视台称，渔业、公平竞争、治理权等问题是横亘在英欧之间的症结所在。特别是渔业问题，英方立场强硬。英国媒体则披露，本轮谈判双方将大量时间耗在了渔业问题上。

英国希望在“脱欧”后，每年根据渔业资源情况与欧盟进行配额谈判。法国、比利时和葡萄牙等欧盟沿海国家则希望在渔船准入和配额方面维持现状。据报道，弗罗斯特在谈判中拒绝了欧盟提出的以“英国向欧盟国家渔船开放水域”来换取更宽松的市场准入门槛，例如让英国金融服务业进入欧盟市场。

在贸易领域谈判，双方分歧依旧。英国主张，双方应参考欧盟与加拿大的贸易协议，达成类似贸易协定。然而，欧盟在“公平竞争环境保证”等方面提出了更加严格的要求，令英国不满。巴尼耶表示，剩余的有限时间必须集中于“更加棘手”的问题，然而英国在公平竞争等问题上还没有“真正开始谈判”。

此外，视频会议形式也让谈判进度受到一定阻碍。英国广播公司报道称，视频谈判的问题之一是，双方谈判人员无法“在走廊里进行非正式聊天以推动谈判进展”。

“无协议脱欧”风险上升

英国与欧盟领导人计划本月举行会晤，商讨如何打破僵局，第四轮谈判是该会晤前的最后一次。英国媒体认为，谈判未能在核心议题上取得进展，意味着接下来的领导人峰会压力加大，英国在年底“无协议脱欧”的风险上升。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。过渡期内，英欧需通过谈判敲定“后脱欧时代”的双边关系。过渡期可在英国要求下延长，不过最迟须在今年6月底提出。英国政府多次确认，不会因疫情等因素申请延长过渡期。英国首相约翰逊此前表示，如果6月底前无法与欧盟达成贸易协议框架，英方将退出谈判。

英国央行英格兰银行行长安德鲁·贝利日前在与英国金融机构代表通话时表示，希望后者为“无协议脱欧”做好准备。英格兰银行在此前的一份声明中表示，正在着手为“英国和欧盟就未来贸易关系的谈判无法达成协议的可能性”做准备。

英国城市桑德兰有全英国最大的汽车制造工厂，该工厂的所有者日产公司称，目前桑德兰工厂的最大客户是欧盟，“无协议脱欧”导致的关税激增将使得该工厂“难以为继”。

不过，英欧双方仍对达成协议抱有希望。巴尼耶曾表示，他仍然认为可以达成协议。英国卫生大臣马特·汉考克称，希望双方紧密合作，避免出现“无协议”结果。

英国和欧盟的舆论均认为，约翰逊和欧委会主席冯德莱恩将在6月晚些时候举行会谈，这将是推动谈判进展的最后希望。

谈判将造成多重影响

英国舆论认为，英欧达成一份折中的协议有利于双方贸易等未来关系发展。从政治角度出发，欧盟坚持认为非成员国不能享有与成员国同等或近似的权利，否则未来会有更多国家步英国后尘，寻求“脱欧”；英国则认为一旦软化立场，政府形象将一落千丈。特别是约翰逊自从竞选时就打出如期“脱欧”牌，当选后又反复表示绝不延长过渡期，如果他最终在这一问题上食言，或是在渔业等敏感问题上“示弱”，将导致政府支持率下降。这些因素导致谈判屡屡陷入僵局。

欧盟新闻网站“欧洲观”评论称，在公平竞争问题上，欧盟担心，如果允许英国在享受零关税贸易的同时不必遵守欧盟标准，英国企业将在欧洲单一市场上形成不公平竞争优势。因此欧盟坚持认为，英国应承诺在安全、环境、国家援助等问题上遵守欧盟标准，但这也意味着英国将接受欧洲法院的管辖。英方认为这有侵犯其主权之嫌。

专家指出，英欧谈判会产生一系列国内和国际影响。首先是北爱尔兰问题。英国上议院的一份报告显示，谈判存在的不确定性、动力不足、时间急迫，再加上疫情的冲击，将对北爱尔兰的经济繁荣和政治稳定构成巨大的威胁。一旦“脱欧”处理不好，可能使英国爱尔兰边界冲突再起。

其次是英国与其他国家的贸易关系。除了英欧贸易谈判，英国还面临着与美国、澳大利亚、日本等主要贸易伙伴的贸易谈判。英欧贸易将以何种形式存续，会对其他国家与英国的谈判造成影响。

最后，一旦英欧未能达成协议，将冲击全球供应链。英国政治评论家伊恩·马丁表示，未能达成协议不仅无益于英国和欧盟自身的发展，也会对全球的经济贸易产生冲击。

不过，专家普遍认为，正如此前的“脱欧”谈判一样，双方在最后一刻相互妥协的可能性仍然存在。双方都将进一步评估“无协议”可能带来的负面影响及应对措施，以调整谈判立场。

（本报伦敦6月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)