人民网>>国际

让中缅命运共同体意识深入人心（大使随笔）

陈  海

2020年06月08日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　1950年6月8日，中缅两国正式建立外交关系。建交70年来，中缅始终相互信任，相互尊重，相互支持，树立了大小国家平等相待、互利共赢、共同发展的典范。2011年，两国建立全面战略合作伙伴关系，全方位合作蓬勃开展，不断造福两国和两国人民。

　　中缅关系历经国际风云变幻，依然坚固并历久弥新。这主要得益于以下经验：一是始终遵循领导人的战略引领。两国领导人从战略高度和长远角度为两国关系把舵定向，确保中缅关系始终保持健康稳定发展的良好势头。二是始终坚持和平共处五项原则。两国积极倡导并践行和平共处五项原则，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上互相支持，双方政治互信根基更加牢固。三是始终传承发扬胞波情谊。这是两国人民共同拥有的宝贵财富，已成为中缅友好关系的基石。四是始终服务两国人民的根本利益，让务实合作与发展成果更好惠及两国人民，不断夯实中缅友好民意支撑。

　　2020年新年伊始，习近平主席应邀对缅甸进行历史性访问，取得历史性成果。两国领导人一致同意共同构建中缅命运共同体，开启了中缅关系新时代。日前，习近平主席同缅甸总统温敏通电话。习近平主席表示，希望双方密切配合，把访问成果落到实处。温敏表示，缅方愿同中方一道，认真落实习近平主席今年1月访缅成果，继续深化胞波情谊及各领域合作，推动缅中全面战略合作伙伴关系不断发展。

　　坚持互尊互信，巩固世代友好。中缅友好交往历史悠久，两国老一辈领导人身体力行，谱写了双边交往的历史佳话。进入新时代，双方要继续秉持和平共处五项原则精神，共同维护好、巩固好、发展好政治互信，世代传承并发扬两国来之不易的传统友谊，让中缅命运共同体意识在两国人民心中落地生根，使双边关系在历史长河中不断焕发新的生机与活力。

　　坚持发展为先，实现共同繁荣。我们愿同缅方加强发展战略对接，深化共建“一带一路”框架内务实合作，推动中缅经济走廊框架从概念转入实质规划建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑，深化互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作，不断拉紧共同利益纽带，为两国人民带来更多实实在在的利益。

　　坚持面向未来，促进民心相通。近期，中缅两国互帮互助，携手抗击新冠肺炎疫情。缅甸政府、军队和社会各界向中国踊跃捐款捐物，中国也向缅甸捐赠大批防疫物资并派出医疗专家组，协助缅方提高抗疫能力，深刻诠释了中缅同甘共苦的命运共同体精神。双方将今年确定为“中缅文化旅游年”，还将围绕建交70周年举办一系列活动，扩大人文交流合作，使胞波情谊更加深入人心。

　　坚持公平正义，维护和平稳定。我们愿同缅甸等友好国家加强战略协调，扩大合作联动，共同应对疫情和保护主义带来的挑战，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，努力构建人类命运共同体。

　　中国和缅甸都有“团结就是力量”的俗语。团结合作是当前国际社会战胜疫情的最有力武器，也是构建中缅命运共同体的最有效途径。我们愿同缅方一道，以两国建交70周年为契机，发扬传统，携手奋进，开创中缅关系更加美好的未来。

　　（作者为中国驻缅甸大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月08日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved