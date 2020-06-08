让中缅命运共同体意识深入人心（大使随笔）

1950年6月8日，中缅两国正式建立外交关系。建交70年来，中缅始终相互信任，相互尊重，相互支持，树立了大小国家平等相待、互利共赢、共同发展的典范。2011年，两国建立全面战略合作伙伴关系，全方位合作蓬勃开展，不断造福两国和两国人民。

中缅关系历经国际风云变幻，依然坚固并历久弥新。这主要得益于以下经验：一是始终遵循领导人的战略引领。两国领导人从战略高度和长远角度为两国关系把舵定向，确保中缅关系始终保持健康稳定发展的良好势头。二是始终坚持和平共处五项原则。两国积极倡导并践行和平共处五项原则，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上互相支持，双方政治互信根基更加牢固。三是始终传承发扬胞波情谊。这是两国人民共同拥有的宝贵财富，已成为中缅友好关系的基石。四是始终服务两国人民的根本利益，让务实合作与发展成果更好惠及两国人民，不断夯实中缅友好民意支撑。

2020年新年伊始，习近平主席应邀对缅甸进行历史性访问，取得历史性成果。两国领导人一致同意共同构建中缅命运共同体，开启了中缅关系新时代。日前，习近平主席同缅甸总统温敏通电话。习近平主席表示，希望双方密切配合，把访问成果落到实处。温敏表示，缅方愿同中方一道，认真落实习近平主席今年1月访缅成果，继续深化胞波情谊及各领域合作，推动缅中全面战略合作伙伴关系不断发展。

坚持互尊互信，巩固世代友好。中缅友好交往历史悠久，两国老一辈领导人身体力行，谱写了双边交往的历史佳话。进入新时代，双方要继续秉持和平共处五项原则精神，共同维护好、巩固好、发展好政治互信，世代传承并发扬两国来之不易的传统友谊，让中缅命运共同体意识在两国人民心中落地生根，使双边关系在历史长河中不断焕发新的生机与活力。

坚持发展为先，实现共同繁荣。我们愿同缅方加强发展战略对接，深化共建“一带一路”框架内务实合作，推动中缅经济走廊框架从概念转入实质规划建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑，深化互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作，不断拉紧共同利益纽带，为两国人民带来更多实实在在的利益。

坚持面向未来，促进民心相通。近期，中缅两国互帮互助，携手抗击新冠肺炎疫情。缅甸政府、军队和社会各界向中国踊跃捐款捐物，中国也向缅甸捐赠大批防疫物资并派出医疗专家组，协助缅方提高抗疫能力，深刻诠释了中缅同甘共苦的命运共同体精神。双方将今年确定为“中缅文化旅游年”，还将围绕建交70周年举办一系列活动，扩大人文交流合作，使胞波情谊更加深入人心。

坚持公平正义，维护和平稳定。我们愿同缅甸等友好国家加强战略协调，扩大合作联动，共同应对疫情和保护主义带来的挑战，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，努力构建人类命运共同体。

中国和缅甸都有“团结就是力量”的俗语。团结合作是当前国际社会战胜疫情的最有力武器，也是构建中缅命运共同体的最有效途径。我们愿同缅方一道，以两国建交70周年为契机，发扬传统，携手奋进，开创中缅关系更加美好的未来。

（作者为中国驻缅甸大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 03 版）

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