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塞中铁杆情谊更加坚不可摧（患难见真情 共同抗疫情）

斯拉维察·斯塔梅尼

2020年06月08日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　突如其来的新冠肺炎疫情，使全球团结面临巨大考验。

　　塞尔维亚出现疫情后，应塞政府邀请，中国迅速派出抗疫医疗专家组，并向塞方提供防护物资和医疗器械援助，协助塞方在中国采购急需物资。在塞尔维亚人民处在最困难时刻，中方施以援手，来自中国的友谊令人深深感动，我们会永远铭记。

　　患难与共，守望相助。中国已向包括塞尔维亚在内的27个国家派出29支医疗专家组，向150多个国家和国际组织提供了急需的抗疫物资援助。中国以实际行动，展现了携手合作应对危机的大国担当。

　　“朋友是时间的果实”。塞中两国和两国人民“铁杆情谊”跨越时空，历久弥坚。它意味着互尊互信、相互支持、合作共赢；意味着双方始终充分理解和尊重彼此选择的道路，坚定支持彼此核心利益和重大关切，致力于深化彼此政治互信和互利合作。如今在共建“一带一路”框架下，泽蒙—博尔察大桥、科斯托拉茨电站、E763高速公路等项目建成，塞尔维亚人民获得了更多就业机会，也有机会创造更加美好的生活。

　　中国在抗击疫情国际合作中的表现诠释了患难见真情，彰显出一如既往的大国担当。我坚信，人类终将战胜疫情，塞中“铁杆情谊”淬炼得更加坚不可摧，两国合作之路也会越走越宽广。

　　（作者为塞尔维亚贝尔格莱德大学政治学院研究员，本报驻意大利记者韩硕采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月08日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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