当为世界经济稳定多作贡献（和音）

疫情改变了经济全球化形态，但没有改变全球化发展大势。让全球产业链、供应链畅通无阻，跨越阻碍世界经济发展与进步的沟壑，让世界经济之水活起来，这是世界各国人民的心愿和福祉

新冠肺炎疫情对全球生产和需求造成全面冲击，全球产业链、供应链的讨论日益增多。进一步加强国际合作，共同维护全球产业链、供应链稳定，这是各国共同的责任。中国在全球产业链和供应链中的重要位置，是随着经济全球化深入发展和全球产业分工格局变化而逐渐形成的。中国迅速遏制疫情的传播蔓延，推动落实分区分级精准复工复产，为全球抗击疫情提供重要支持，为维护世界经济稳定作出了重要贡献。

作为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，中国拥有产业配套、基础设施、人力资源等方面的综合竞争优势，对维护全球产业链、供应链稳定具有重要作用。疫情突袭，防疫物资紧缺成为各国亟待解决的难题。中国在做好国内疫情防控的基础上，尽己所能不断对外输送防疫物资，维护了全球产业链、供应链的开放、稳定和安全。国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书显示，3月1日至5月31日，中国向200个国家和地区出口防疫物资，其中，口罩706亿只，防护服3.4亿套，护目镜1.15亿个，呼吸机9.67万台，检测试剂盒2.25亿人份，红外线测温仪4029万台。中国为国际社会共同抗击疫情提供坚强物资保障，这正是中国在全球产业链、供应链中重要作用的体现。

中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，取得令世界瞩目的成效。截至4月底，全国规模以上工业企业复工率超过99%，中小微企业复工率达到88.4%，重大项目复工率超过95%；对全国8200家重点外资企业调查显示，复产率超过70%的企业占76.6%。中国迅速有效遏制疫情，为中国乃至全球产业链、供应链提供了强大韧性和稳定性，充分说明产业链在中国具有无可比拟的安全性。日本松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，作为全球重要的产业链、供应链环节，中国同时具有强大的国内市场需求、开放的营商环境以及优秀的人才资源，中国“世界工厂”的地位不可替代。

中国拥有14亿人口，是举足轻重的“世界市场”，为全球企业提供了巨大的增长空间。中国经济韧性强、潜力大，长期向好的趋势不会因疫情的短暂冲击而改变，这是得到各方认可的基本事实。全球企业踊跃签约参加第三届中国国际进口博览会，企业商业展签约展览面积已超过规划面积的90%。中国美国商会发布的最新一期《美国企业在中国》白皮书显示，多数美国企业看好中国市场，认为中国市场值得长期、战略性投入，并表示会考虑增加在华投资。英国《金融时报》网站发表社论指出，在世界面临可能是“大萧条”以来最严重危机之际，中国发出希望之光。中国坚定不移扩大开放，中国经济深度融入世界经济，这为中国未来在全球产业链、供应链中的位置奠定了坚实基础。

疫情改变了经济全球化形态，但没有改变全球化发展大势。人类命运与共，人为切断全球产业链、供应链，既不可取，也不现实。正如世界贸易组织总干事阿泽维多指出，“没有一个国家能自给自足，不管它有多强大或者多先进”，“应对产业链冲击的正确方式是国际合作和国际协调，确保产品供应稳定，国际贸易正常运转”。新冠肺炎疫情的现实说明，加强国际合作，为世界经济稳定多作贡献，能够让共同发展之力帮助各国共渡难关。

随着复工复产的足音在世界各地日益响亮起来，世人更加意识到，顺应经济全球化深入发展的大势才能踏上正途。让全球产业链、供应链畅通无阻，跨越阻碍世界经济发展与进步的沟壑，让世界经济之水活起来，这是世界各国人民的心愿和福祉。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)