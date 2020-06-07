哈萨克斯坦调整新冠肺炎确诊病例统计方式

人民网努尔苏丹6月7日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦通讯社6月6日报道，自当天起，哈卫生部对该国新冠肺炎确诊病例统计方式做出调整，将无症状病毒携带者作为独立项目单独统计。

据报道，哈卫生部此前通过官方网站每日通报的新增确诊病例既包括有临床表现的患者，也包括无症状病毒携带者。根据国际惯例以及许多国家的通行做法，自6月6日起，哈萨克斯坦卫生部将在统计相关数据时区分是否有临床症状。做出上述调整旨在准确反映需要对症治疗的患者数量。此外，鉴于无症状病毒携带者对周围人群具有威胁，为防止疫情在国内传播，哈卫生部将继续对无症状病毒携带者进行跟踪监测。

根据哈卫生部发布的最新数据，6月6日哈全国新增183例新冠肺炎确诊病例，与5日相比，单日增幅约为1.5%。截至当地时间6月7日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到12694例，康复7135例，死亡53例。统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和13个州前一日发现确诊病例，仅北哈萨克斯坦州“零新增”。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（38例）、最大城市阿拉木图（29例）、卡拉甘达州（24例）、西哈萨克斯坦州（21例）和巴甫洛达尔州（15例）。

与此同时，哈全国6日检出357例无症状病毒携带者，涉及全国所有直辖市和州。截至目前，哈国内无症状病毒携带者共计1044例。

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