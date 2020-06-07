美国“制裁”香港将自食恶果(望海楼)

美国就涉港国安立法问题，对中国无端指责，宣布启动取消香港特殊待遇政策的程序，对中国及香港特区采取所谓制裁措施。这种赤裸裸插手香港事务、干涉中国内政行径，公然违背国际法原则和国际关系基本准则。而所谓的制裁，更是搬起石头砸自己的脚，必将自食恶果。

香港是国际性的金融、贸易、航运中心，在国际经济格局中占据重要的一席之地。它享有独立关税区等优惠政策是世贸组织确立的，是利于多边贸易的国际约定，不是个别国家单方面给予的，更不是哪国单方面可以取消的。

美国在香港有着巨大的经济利益。香港长期是美国最大的贸易顺差地区，美国平均每年可从香港赚取近300亿美元；有8.5万名美国公民居住在香港；1300多家美国公司在港经营，其中700多家是企业总部或地区办事处；美国向香港出口货物和服务加上香港在美国的直接投资，为美国创造了逾21万个工作职位……

一旦取消香港的独立关税区地位，首当其冲的便是美国在港企业，它们从香港获取的诸多利益必将显著受损。美国妄图“制裁”香港，也要先问问这些“金主”干不干。美国商会近来力劝美国政府不要恣意乱为，并发声明强调，损害香港的特殊地位将是一个“严重的错误”。

美国关心的根本不是香港的民主自由，也不是香港的稳定繁荣。在美国一些政客眼中，香港从来就是遏制中国发展的一张牌，他们的所作所为从来不是真心为香港好。美国气急败坏威胁“制裁”香港，恰恰让人看清——它就是干预香港事务的黑手。

面对美国恐吓，香港的股票、期货和货币市场十分冷静。香港市场平稳运行，是香港繁荣发展信心依旧的生动注脚。涉港国安立法合情、合理、合法，是对“一国两制”的坚持和完善，利于充分保障香港居民的权利和自由。它在修补香港国家安全漏洞的同时，必将改善香港社会营商环境，增强投资者信心。

事实上，美国并不具备制裁香港的“关键牌”。即便美国当真单方面取消对港独立关税待遇，实际影响也非常有限，不会对香港经济民生造成重大破坏。每年在香港当地生产并出口到美国市场的货物，只占香港本地制造业的不到2%，价值仅有37亿港元，占香港总出口量不到0.1%。香港也已做好预案和充分准备，有信心应对美国的所谓制裁。背靠祖国的巨大优势，才是香港未来实现更大发展的底气。

涉港国安立法得到香港社会主流民意广泛支持。十三届全国人大三次会议以绝对高票通过有关决定，更展现出包括香港同胞在内14亿中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定和“一国两制”行稳致远的共同心愿。反中乱港分子困兽犹斗，为美国扬言“制裁”欣喜若狂。他们祸港求荣的丑行，更加说明涉港国安立法的迫切性和必要性。

香港取得今日成就，源自几代香港市民筚路蓝缕的打拼，源自国家提供的坚强后盾，从来不是任何外国恩赐和施舍的。美国对香港事务的霸权主义行径，不仅无益于自身，更阻挡不了香港发展大势。如果美国执意损害中国利益，我们必将采取一切必要措施予以坚决回击和反制。狂风骤雨不能掀翻大海，香港必将在融入国家发展大局中，迎来更加辉煌的明天。

（作者为本报评论员）

(责编：崔越、杨牧)