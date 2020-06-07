所发视频遭删 特朗普团队指推特“双标”

社交媒体推特4日删除美国总统唐纳德·特朗普竞选团队发布的悼念黑人男子乔治·弗洛伊德的视频，称这段视频“侵犯版权”。

特朗普团队指认推特“搞双重标准”。

特朗普团队3日在推特发布悼念弗洛伊德的视频，时长近4分钟。视频画面由弗洛伊德遭白人警察压颈后死亡引发的抗议示威和暴力活动的图片和视频剪辑而成，配有特朗普早些时候就这一事件所作讲话。他称弗洛伊德的死是“重大悲剧”，同时谴责抗议示威活动中出现的暴力。

4日，这段视频界面遭一份说明覆盖，上面写着：“因收到版权所有者举报，画面已被删除。”美国《国会山》日报援引推特一名发言人的话报道，推特收到一份投诉，投诉人称自己至少一张图片遭侵权使用。

就视频遭删，特朗普团队指认推特屏蔽特朗普发布的“重要信息”和“搞双重标准”，要求推特提供有关投诉人及其所称侵权的详细信息。

特朗普团队也在社交媒体优兔发布这段视频，目前播放正常，点击量超过6万次。优兔母公司谷歌公司暂时没有回应媒体置评请求。

特朗普5月26日发布两条推文，说加利福尼亚州向“所有居民”分发今年总统选举邮寄选票，可能导致舞弊，推特以这些推文包含有关选举的“潜在误导性信息”为由，把它们标记为“无确凿依据”。

特朗普5月28日签署行政命令，寻求剥夺法律就用户所发布内容赋予社交媒体的免责权。推特同一天把特朗普一条有关弗洛伊德事件所引发抗议活动的推文标记为“美化暴力”。（安晓萌）【新华社微特稿】

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