欧盟考虑继续关闭外部边界

为遏制新冠疫情扩散，欧洲联盟先前关闭外部边界，有效期持续至6月15日。欧盟多国5日提议将这一措施延长至7月初。

过去数月，一方面是欧盟关闭外部边界，另一方面是欧盟成员国纷纷关闭彼此之间的边界，即欧盟内部边界。近来，欧盟多国松绑管控措施，逐渐开放欧盟内部边界；欧盟外部边界何时重新开放则备受关注。

欧盟成员国内政部长5日召开视频会议，磋商欧盟外部边界和内部边界管控等议题。分管内部事务的欧盟委员于尔娃·约翰松会后告诉媒体记者，多国内政部长在会上提议将欧盟关闭外部边界的措施“延长到7月初”。

就在会议前一天，即4日，约翰松接受欧洲新闻电视台采访时说，欧洲多国疫情“正在快速好转”，并呼吁6月底“全面解除”欧盟内部边界封闭措施。目前，欧盟成员国仍是各自出招，逐步松绑彼此之间的边界管控措施，而欧盟希望各成员国能够协调一致行动。

约翰松5日会后说：“当然，现在仍有必要实行保持社交距离等措施。不过，卫生部门也明确表示，在欧盟申根国家之间继续实施旅行限制或边境管控措施的必要性已经不那么明显了。”

申根区国家共26个，包括多个欧盟国家以及瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登。申根区内部以往不设边境检查，在这次疫情中则有至少17国采取边界管控措施。

约翰松5日预测：“我相信不会迟于6月底，申根区就会恢复正常运转，申根区人员将恢复自由流动。”此外，她认为欧盟应该考虑从7月初起逐渐开放外部边界。

随着夏季旅游旺季来临，不少欧盟国家采取放松管控措施，希望吸引外国游客回归，拉动消费。例如，波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛5月15日启动欧盟首个“旅行圈”，允许三国人员在该区域内自由通行，但跨境后需要自我隔离14天。

旅游业是欧洲多国重要产业，经济产出大、就业人口多，因疫情遭遇重创。负责经济事务的欧委会委员保罗·真蒂洛尼上月预估，今年欧洲旅游业恐损失40%收入。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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