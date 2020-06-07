人民网巴西利亚6月6日电（记者 范剑青） 6月5日，中国驻巴西大使杨万明同巴西主流智库和媒体就“解读中国两会精神，凝聚中巴合作共识”开展主题在线交流。巴西国际关系研究中心、瓦加斯基金会、应用经济研究院、外交及外贸研究所、中国研究网络、美国战略与国际研究中心等智库负责人和知名专家，巴中企业家协会主席及巴西利亚大学、圣保罗州立大学、里约州立大学、坎皮纳斯大学等院校学者等90余人同时在线交流。巴环球传媒集团、旗手传媒集团、纪录电视台、《圣保罗页报》、《圣保罗州报》、《经济价值报》、《巴西利亚邮报》、UOL新闻网、《外交杂志》及CNN巴西电视台、《华盛顿邮报》、《纽约时报》、路透社、彭博社、BBC等20余家巴及国际主流媒体记者参与连线。

杨大使在主旨讲话中重点解读了2020年中国两会精神，分析了中国经济社会发展趋势及中巴开展疫后合作前景。杨大使表示，正如习近平主席在两会期间指出的，“要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析中国经济形势，努力在危机中孕新机、于变局中开新局。”面对疫情挑战，中国政府制定了旨在纾困和激发市场活力的配套政策，将继续把关注经济增长质量、保障民生作为发展首要任务。中国经济基础稳固，化解风险能力充足，支撑增长动力强劲，完全有能力克服疫情影响，继续保持自身高质量发展，并为全球经济复苏注入动力。

杨大使结合习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上的讲话及李克强总理在全球疫苗峰会视频会议上的致辞精神，介绍了中国积极开展国际抗疫合作成果及举措，强调中国将继续坚持推动构建人类命运共同体，坚持走和平发展、合作共赢道路，坚持引领全球治理体系改革，同各国一道，坚定维护多边主义和国际公平正义，更充分地发挥联合国在国际多边体系中的核心作用以及世卫组织等专门机构的应有职责，促进全球公共卫生治理。

关于疫后中巴合作，杨大使指出，疫情撼动不了中巴经贸合作基础牢、互补性强、潜力大的事实，期待两国政府、企业、商会灵活交流方式，加强政策沟通，结合双方疫后发展经济规划，在稳步推进现有重点合作项目的基础上，拓展5G通讯、清洁能源、现代农业、线上经济等领域合作，推动双边合作取得新的更大发展。

杨大使还就中国减贫攻坚战，香港国家安全立法，中国5G技术，中巴关系及双边抗疫、农贸、科创等具体领域合作，中美关系等回答了现场提问。

多位与会学者发言表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，在此特殊背景下召开的中国两会，意义重大、影响深远，特别是中国政府在统筹推进疫情防控常态化和经济社会发展方面制定的战略部署和具体举措科学务实，向巴西和国际社会传递出中国经济发展、社会民生将持续向好，对外开放、国际合作将继续扩大等重要信号，中国的繁荣发展将成为提振全球经济的强心剂。中国抗击疫情举措有力、成效显著，并予以巴西和国际抗疫无私援助，为全球战胜疫情增添了保障。深化巴中友好与合作是巴各界广泛共识，拓展对华各领域务实合作对巴应对疫后发展挑战至关重要。巴智库和媒体希进一步加强同中方交流合作，积极为增进两国相知互信、推进双边合作建言献策。

有关活动持续2个多小时，线上互动热烈，交流深入，气氛友好。多家与会媒体第一时间对活动进行了报道。

(责编：崔越、杨牧)