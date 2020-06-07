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世卫组织发布新版佩戴口罩指南

2020年06月07日09:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔6月6日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：6月5日，世界卫生组织发布了新版佩戴口罩指南，就正确佩戴口罩预防新冠肺作出建议。与今年4月发布的版本相比，新版指南扩大了建议佩戴口罩的人群、场合，在口罩分类、使用、布口罩消毒清洗等方面的建议更加详细。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上表示，新版佩戴口罩指南指南参考了最新的研究成果，以事实为依据，并同国际专家和社会团体进行了广泛协商。

新指南建议，在疫情广泛传播的地区，所有在医院等场所的所有工作人员都应佩戴医用口罩，而不只是与新冠患者直接接触者。在出现社区传播的区域，60岁及以上、患有基础病的人群，在无法保持社交距离的情况下应佩戴医用口罩。鼓励公众在病毒广泛传播和公共交通工具、商店等难以保持社交距离的密闭环境中佩戴口罩。新指南建议，布口罩应至少由3层不同材料制成，对不同材料的防护效果进行了分析、推荐，并就如何清洗布口罩提出建议。

随着医学学家对口罩预防新冠肺炎作用研究不断深入，公众的认识和观念转变，此前，世界多个国家和地区也更新了佩戴口罩指南，更加重视口罩在公众疫情防控中的作用。

世卫组织强调，单靠口罩不能避免感染新冠病毒，口罩也不能代替保持社交距离、洗手等其他公共卫生措施，口罩只是抗击新冠肺炎综合措施的一部分。各国应对疫情的基本措施是发现、隔离、检测和治疗每一个病例，追踪每一个密切接触者。

(责编：崔越、杨牧)
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