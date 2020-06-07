支持涉港国安立法有关决定

本报北京6月6日电 近日，世界多国政党政要通过不同方式向中共中央对外联络部表示，香港事务属于中国内政，涉港国安立法有关决定是中国为坚持和完善“一国两制”、保障香港长治久安和繁荣稳定、维护国家主权安全采取的重要行动，也为世界和平发展作出了积极贡献。

斯里兰卡共产党总书记古纳塞克拉和斯中友协主席阿南达表示，中国全国人大通过涉及香港的国家安全立法的决定，表明了中国维护香港经济社会稳定和全体港人福祉的决心，也是践行维护“一国两制”方针的重要体现。中国通过有关立法决定合情、合理、合法，我们谴责个别势力在香港问题上干涉中国内政。

孟加拉国共产党（马克思列宁主义）总书记、前工业部长迪利普·巴鲁阿表示，中国政府从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是维护中国国家主权和安全的必要举措，也是保障香港长治久安的必然选择，符合国际社会的共同利益。

尼日尔民主联盟主席兼新闻部长萨利苏表示，中国依据宪法和香港特别行政区基本法作出涉港国安立法的决定，具有坚实法律基础和最高法律效力，既是维护香港的繁荣稳定，也是维护港人的权利和自由。这是中国内政，其他国家不应也无权干涉，尼日尔坚定地站在中国一边。

马里联盟党青年组织主席、国民议会议长廷比内表示，香港事务纯属中国内政，维护香港安全与稳定是中国政府的神圣职责，合理合法。我们坚定支持中国全国人大通过涉港国安立法的有关决定，坚定支持中国政府维护主权与安全的努力。任何外国势力无权干涉中国内部事务，更不能妄图利用香港问题破坏中国稳定、破坏“一国两制”。

阿根廷正义党主席、众议院副议长希奥哈和正义党国际书记、前外长塔亚纳表示，阿根廷对前一阶段香港暴力事件频发感到痛心，将恪守一个中国原则，坚定支持“一国两制”方针，坚决反对外部势力干涉中国内政。

塞浦路斯劳动人民进步党总书记基普里亚努表示，我们坚定支持中国全国人大就香港国家安全事务立法的决定。个别国家在国际事务中正扮演日益负面的角色，把本国同包括中国在内的很多国家的关系搞得越来越疏远，也阻碍了疫情之下的多边合作和全球发展，我们对此坚决反对。

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)