海南三亚国际免税城。

新华社记者 张丽芸摄

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对海南自由贸易港建设作出重要指示，强调要把制度集成创新摆在突出位置，高质量高标准建设自由贸易港。在海南建设自由贸易港，是中国新时代改革开放进程中的一件大事，国际社会高度关注。

国际舆论和接受本报记者采访的外国专家学者们一致认为，海南自由贸易港建设是中国推动建设开放型世界经济的具体实践，显示了中国推进高水平对外开放的决心和力度。

中国改革开放成果的生动证明

2018年4月13日，习近平总书记在出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会时宣布，支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）公布，标志着中国特色自由贸易港建设进入全面实施阶段。

法国“桥”智库主席若埃尔·吕埃参加了2018年4月举行的博鳌亚洲论坛，现场聆听习近平主席的主旨演讲。他认为，海南自由贸易港建设的推进，表明习近平主席在演讲中宣布的一系列扩大开放的举措已经迅速落地，向国际社会展示了中国正稳步推进高水平对外开放。“海南自由贸易港将为欧中合作提供新机遇。”

“海南自由贸易港建设，是中国改革开放成果的生动证明。”古巴官方通讯社拉美社报道称，《总体方案》给予海南更大的政策灵活性，对接高水平经贸规则，为促进生产要素自由流动消除制度性障碍。通过该港，海南有望加强与东南亚国家的交流，促进与粤港澳大湾区的协同发展。“当今世界，贸易保护主义和单边主义兴起，对经济全球化构成严峻挑战，中国高质量的开放模式具有战略远见。”

“中国改革开放的决心和拥抱世界的姿态，为稳定全球经济锚定航向。”泰国中华总商会副主席苯永说，海南发展是中国40多年来改革开放的一个重要历史见证。“全面深化改革开放，不仅造福中国，也是用实际行动推动经济全球化。在海南建设自由贸易港，是中国推进高水平开放，建设开放型经济新体制的表现。”

再一次证明中国开放的大门只会越开越大

海南是中国最大的经济特区，具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛，到2025年将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系，到2035年成为中国开放型经济新高地，到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

“这是振奋人心的一步。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，在经济全球化遭遇逆流的当下，《总体方案》的公布，“再一次证明中国开放的大门只会越开越大”。

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希认为，海南自由贸易港建设的核心是制度创新，是中国对经济、城市、生态、社会、产业、税收以及法治制度等方面试行高水平开放政策的“试验田”，是新时代中国全面深化改革开放的具体实践。这一重大战略决策，不仅符合中国人民追求创新和美好生活的愿望，也顺应了各国人民希望合作发展、共享世界和平的时代潮流。

放宽市场准入，释放资本活力；降低关税、简化清关程序，推动进口便利化；举办国际进口博览会，为世界经济注入动力……巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯一项项细数着两年多来中国一系列扩大开放的举措，认为此次《总体方案》的制定和公布实施，进一步彰显了中国全面深化改革开放的决心。

对维护世界经济健康发展具有示范作用

在30多年的时间里，海南书写了全国最大改革“试验田”的春天故事，成为向世界展示中国的一个重要窗口。建设海南自由贸易港，拓展了中国与世界合作的空间。

“在海南三亚的海棠湾和亚龙湾，来自世界各国的游客漫步在柔软的沙滩上。”位于法国的欧洲新闻台播出一则关于“三亚吸引外资”的电视报道，介绍中国出台一系列扩大开放举措。报道称，由于简化审批程序、降低关税门槛，海南已成为一片外商投资的热土。

“海南岛地理位置优越，处于东亚与东南亚结合的经济圈中心。海南自由贸易港有望成为国际高水平自由贸易与开放型经济的重要基地，对维护世界经济健康发展具有示范作用。”日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示，海南自由贸易港建设是中国为国际经济合作打造的又一公共产品，有助于构建人类命运共同体，必将得到国际社会的积极参与。

“昔日的边陲岛屿，如今已发展成为中国试验最高水平开放政策、充满活力的地区。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，海南的脱胎换骨，主要得益于中国坚定不移扩大改革开放的政策。在海南建设自由贸易港，是中国积极拥抱经济全球化的又一战略举措，以开放促改革发展，不仅对推动中国经济高质量发展具有重要作用，也将提振世界经济。

澳大利亚亚太新闻网总编马库斯·鲁本斯坦表示，海南近些年来一直走在中国改革开放的前沿，建设海南自由贸易港这一举措，有助于推进经济全球化。过去几年来，中国为世界经济增长贡献了30%增量。“我们相信，开放的中国将为稳定世界经济作出更大贡献。”

（本报北京、约翰内斯堡、布鲁塞尔、堪培拉、曼谷、东京、巴黎、里约热内卢、墨西哥城6月6日电 记者刘歌、李滢嫣、任彦、陈效卫、孙广勇、刘军国、葛文博、李晓骁、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年06月07日 03 版）

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