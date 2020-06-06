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中亚各国新冠肺炎确诊病例合计达到22877例 防疫形势各不相同

2020年06月06日14:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月6日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的官方统计数据，目前，上述4国新冠肺炎确诊病例合计达到22877例，康复14001例，死亡138例。中亚五国中，仅土库曼斯坦尚未确认发现新冠肺炎确诊病例。

根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月5日哈全国新增199例新冠肺炎确诊病例，与4日相比，单日增幅约为1.6%。截至当地时间6月6日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到12511例，康复6903例，死亡52例。统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和13个州前一日发现确诊病例，仅北哈萨克斯坦州“零新增”。单日确诊病例数量最多的地区包括：首都努尔苏丹（37例）、卡拉甘达州（33例）、最大城市阿拉木图（31例）和阿克纠宾州（15例）。哈萨克斯坦卫生部部长比尔塔诺夫日前对媒体表示，事实证明，接触交往会导致疫情传播。“因此，只有严格遵守包括社交距离、卫生习惯、安全措施在内的各种防疫要求，才能最大限度保护自己。”

根据乌兹别克斯坦卫生部公布的数据，6月5日乌新增15例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间6月6日10时00分，乌兹别克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到4022例，康复3247例，死亡16例。该国首席卫生检查员奥塔别科夫表示，乌国内疫情依然严峻，隔离措施仍将继续。“任何一个轻率的举动都有可能导致感染。因此，如非必要，请勿外出。一旦外出，务必配戴口罩，保持安全社交距离，减少与他人的接触。回家后，立刻洗手、消毒。”

吉尔吉斯斯坦卫生部副部长乌谢恩巴耶夫6月6日在例行新闻发布会上对媒体表示，过去24个小时，吉新增38例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间6月6日10时00分，吉尔吉斯斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到1974例，康复1360例，死亡22例。据介绍，新增病例分别来自首都比什凯克（9例）、奥什市（11例）、奥什州（2例）、纳伦市（3例）、楚河州（10例）、巴特肯州（1例）和贾拉拉巴德州（2例）。乌谢恩巴耶夫强调，观察发现，超过70%的新冠肺炎病例为无症状患者，“这些人同样会对其他人构成威胁，因此，他们也需要接受隔离治疗。”

根据塔吉克斯坦卫生部发布的数据，6月5日塔全国新增81例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间6月6日10时00分，塔累计确诊新冠肺炎病例达到4370例，康复2491例，死亡48例。塔卫生部部长阿卜杜罗佐达日前对媒体表示，该国的新冠肺炎疫情高峰已经过去。

(责编：于洋、杨牧)
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