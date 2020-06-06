美国退出世卫组织害人害己（观象台）

全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，美国总统特朗普近日宣布，由于世界卫生组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系，并将向该组织缴纳的会费调配至别处。在全球共同面临疫情挑战的紧要关头，美国又一次站在了国际合作的对立面。

美国退出世卫组织的算盘已经打了很久。自疫情发生以来，美国对世卫组织的非难与诋毁一直没有停歇。4月14日，特朗普宣布美将暂停向世卫组织缴纳会费，并要求对世卫组织在疫情中的工作“问责”。5月18日，特朗普致信世卫组织总干事谭德塞称，若世卫组织不在未来30天内作出“实质性改进”，美方将终止向世卫组织缴纳会费并重新考虑是否留在该组织内。在美国疫情焦灼之时，世卫组织频频成为美国某些政客推卸抗疫责任、转移国内民众关注的替罪羊。

“世卫组织在全球卫生领域的权威和重要性无可取代”“世卫组织发出的警告是及时的”“我们需要所有国家和联合国做出团结的回应，强大的世卫组织要发挥中心作用”……全球多国政要、公共卫生相关领域专家对世卫组织的客观评价言犹在耳，美国某些政客却置若罔闻，醉心于编织为自身政治利益服务的谎言，迷恋于孤立主义、单边主义。

在全人类共同抗击新冠病毒的紧张“战争”中，美国退出世卫组织的举动无异于临阵脱逃。新冠肺炎疫情再次证明，全球各国是命运与共的共同体，任何国家都无法独善其身。面对肆虐的疫情，全球比任何时候都更需要一个积极作为又强有力的世卫组织，为共抗疫情提供及时有效的协调指导。美国退出世卫组织，是在全球抗疫的关键时刻，破坏全球各国抗疫努力，打击全球合作抗疫信心，损害国际公共卫生合作体系。

美国作为世界最大的发达国家，肩负着推动国际合作、为国际社会提供公共产品的责任。然而，美国某些政客将“美国优先”奉为圭臬，把国际道义视作负担，屡屡以“退群”“甩锅”作为解决方法，逃避现实问题，推诿自身责任。美国卸下了“不划算”“亏大了”的国际责任，同时也抹去了大国应有的国际道义。

退出世卫组织不是美国第一次“退群”，恐怕也不是最后一次。近年来美国接连继退出巴黎协议、联合国教科文组织、联合国人权理事会、移民问题全球契约等多个国际组织与协议，最近又退出开放天空条约和世卫组织。一次次失信，破坏了国际社会对美国的信任和期待，也消耗了美国自身的国际影响力。

人无信不立，国无信则衰。当今世界，气候、网络、减贫、公共卫生等非传统领域的全球挑战日益增多，国际组织和多边协议作为世界合作应对挑战的多边平台，在维护人类和平与发展方面有着不可替代的重要作用。美国乐此不疲的“退群”行为，不得不让世人思考：在国际社会面临冲击和挑战时，美国还能否充当一个值得信赖的引领者、强劲有力的合作伙伴？经此一“疫”，更多国家将重新评估美国对世界的作用和意义。

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