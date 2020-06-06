“中国深化改革开放是日企的巨大机遇”（见证·中国机遇）

“我对中国的发展前景持乐观态度。”日本贸易振兴机构上海代表处首席代表小栗道明近日在接受本报记者采访时表示，“经过这次新冠肺炎疫情的考验，很多日本企业更加认可中国良好的营商环境。”

在中国工作多年的小栗道明告诉记者，在华日本企业高度评价中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的举措，认为随着外商投资法和《优化营商环境条例》等法律法规相继出台，“中国营商环境在制度层面已非常完善”。

小栗道明认为，中国积极推动复工复产对世界经济具有重大积极意义。疫情催生了新业态和新的生活方式，如何与中国企业携手抓住新的商机，对各国企业都至关重要。此外，中国正在推进的“新基建”也备受瞩目。“包括日本企业在内的许多外国企业都认为，‘新基建’是一个新机遇，非常期待能够参与其中。”

日本国内市场有限，企业纷纷将目光投向海外。小栗道明说，中国是日本最大的贸易伙伴，日本经济与中国密不可分。日本企业在海外注册法人的营业额为288.1万亿日元（1元人民币约合15日元），其中在华营业额占比达19％。

“随着消费水平不断提高，中国对日本企业的产品和服务需求进一步扩大。”小栗道明表示，对日本企业来说，除了巨大的市场，中国的人才优势日益凸显。许多日本企业正是因为看中中国的优秀人才资源，在中国设立了研发机构，“未来这种趋势还会不断加速”。

“中国深化改革开放是日企的巨大机遇。”小栗道明认为，中国推进高质量发展的理念，与日本企业的“制造业的工匠精神”“安心安全”“高品质”“细致到位的服务”等理念一致。“日本企业的海外机构约有三成集中在中国华东地区，该地区的企业和消费者对产品和服务品质的要求正不断提升。日本企业未来将扩大在华饮食、零售、养老、医疗、体育健身、娱乐等服务业的投资。”

中国举办国际进口博览会，对各国企业进一步开放市场、扩大进出口带来新机遇。小栗道明期待，在全球范围内保护主义有所抬头的当下，中国继续发挥积极作用，维护自由贸易和经济全球化健康发展，包括参与制定和完善与数字经济相关的国际通用法则等，对世界经济发展意义重大。

“对于日本企业来说，中国市场的重要地位一直没有变。”小栗道明表示，企业需要更加合理化布局供应链。鉴于中国市场的重要性，他认为日本企业在中国的产业链布局将更加完整。

（本报东京6月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 03 版）

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