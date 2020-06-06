王毅分别同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特和埃及外长舒凯里通电话

本报北京6月5日电 6月4日，国务委员兼外长王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

卢胡特表示，热烈祝贺中国两会取得圆满成功，这也是证明中方战胜疫情的重大里程碑。感谢中方在关键时刻提供医疗物资援助，助力印尼抗击疫情和恢复经济社会发展。

王毅表示，在包括印尼在内的国际社会大力支持下，中国率先控制住国内疫情。中国和印尼都是重要的新兴经济体和发展中大国，两国应紧密团结，携手排除一切干扰破坏，坚定不移共同迈向现代化目标。中方赞赏印尼方明确反对将病毒政治化、对特定国家污名化，愿同印尼一道，加强在世卫组织、二十国集团等多边平台合作，共同构建人类卫生健康共同体。

本报北京6月5日电 6月4日，国务委员兼外长王毅应约同埃及外长舒凯里通电话。

舒凯里祝贺中方率先控制疫情，愿学习借鉴中国抗疫经验。埃方赞赏中国为国际抗疫合作所作贡献，反对个别国家对中国进行无端指责。

王毅表示，在习近平主席亲自领导下，经过艰苦卓绝努力，中国已完全控制国内疫情，率先实现复工复产，为国际抗疫斗争提供了经验，为维护全球经济稳定发挥积极作用。王毅说，中埃、中非领导人有必要加强高层战略沟通，携手共克时艰，推动构建更加紧密的命运共同体，共同发出支持多边主义、捍卫国际公平正义的强有力声音。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 03 版）

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