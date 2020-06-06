“感谢中国企业的付出”

图为阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站海上中转卸煤专用码头，正在进行卸煤工作。

哈斯彦项目供图

“请各位夜间严格管控灯光和噪音，避免影响海龟繁育。一旦在施工区域发现野生动物，要立刻停工报告。”阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站（哈斯彦项目）的环境工程师阿布纳，正在对施工人员进行环保培训。

哈斯彦项目是共建“一带一路”框架下中东地区首个中资企业参与投资、建设和运营的电站项目，也是中东地区首座清洁燃煤电站，由中国哈尔滨电气集团有限公司（哈电集团）承建。

哈斯彦项目施工区域紧邻迪拜自然保护区，每年3至6月，濒危珍稀物种鹰嘴海龟会爬到附近的沙滩产卵。“每到这个时候，我们都会安排专业人员监测、巡视，及时将海龟蛋转移到孵化区。待孵化完成后，我们再将出生的小海龟放归大海。这样既可以确保施工进行，也不会影响海龟产卵孵化。”项目环境经理克洛伊介绍说，自然保护区内栖息着多种海洋和陆地生物，项目组为此组建了专门团队，与当地环保部门联手，采取多种措施保护生物。阿联酋海洋环境组织主席和创始人阿里·萨格尔表示：“看到哈电集团这样重视生态环境保护，我很感动也很感谢。”

迪拜电力供应大部分靠进口天然气发电。为加强能源基础设施建设，减少对单一能源的依赖，迪拜提出“迪拜整体能源战略规划2030”。哈斯彦项目业主哈斯彦能源公司执行董事、总经理加巴什·哈西姆说，项目设计的4台超超临界机组，总装机容量2400兆瓦，具备完全燃烧煤或备用燃料天然气的能力。按照规划，全部4台机组2023年投入商业运行后，能为迪拜提供20%的电力能源，将大幅降低当地居民用电成本。

不久前， 哈斯彦项目1号机组一次并网成功。目前，机组设备运行平稳。项目经理段腾飞表示，下一步目标是争取早日实现1号机组商业运行。

“疫情期间，中国企业在做好防护的前提下，保证按计划施工，同时注重环境保护。我们感谢中国企业的付出。”哈斯彦能源公司施工和调试总监弗兰克·海斯说。

（本报开罗6月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 03 版）

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