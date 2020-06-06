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荒唐至极的甩锅逻辑(钟声)

2020年06月06日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　中国人民真诚希望美国能够早日控制住病毒肆虐的疫情，同时也要正告美国一些政客，甩锅推责、挑事对抗改变不了事实，只会欲盖弥彰、自取其辱

　　　

　　月黑风高之夜，一伙穷凶极恶的恐怖分子突袭一个村镇，受攻击的一户人家枪声大作、火光冲天。村镇里有的人家见状不仅袖手旁观，还冷言冷语“这家肯定招惹了恐怖分子，如今引火烧身”。不料，受攻击的人家拼死抵抗、誓死不退，恐怖分子久攻不下，转攻别处。谁想，原先冷眼旁观的人家门户大开、毫无防备，恐怖分子得以长驱直入、恣意屠戮，致其伤亡损失惨重。事已至此，伤亡惨重的人家不思己过，反而抱怨最先拼死抵抗的人家没有捉住、灭掉恐怖分子，甚至要让拼死抵抗的人家赔偿自家损失……

　　以上情节，是不是像极了全球新冠病毒肆虐下的情形？

　　如今，美国疫情形势依然严峻，确诊病例和死亡病例均高居全球第一，应对失败的事实摆在那里。为了推卸责任、转移视线，美国一些政客先是指责“中国隐瞒疫情”“病毒由中国实验室泄漏”，这些毫无根据的说辞被铁的事实一再证伪，被各国科学家、医学专家反复驳斥，已成众所公认的无稽之谈。最近，美国政客换了说法，称全球疫情蔓延就是因为中国没有控制住病毒，“中国政府的无能导致全世界受苦受难”。这是什么逻辑？这就是上面虚构情节的逻辑！是混不讲理、荒唐至极的甩锅逻辑！

　　面对突如其来的重大传染病疫情，谁都想一举把它扑灭，但又没有谁能保证做到这一点，这是常理，是正常逻辑。何况新冠病毒是全新病毒，人类对其传播特性、致病机理等处于无知状态，防控难度前所未有。中国最先报告疫情，但新冠病毒究竟何时何地开始人际传播，目前尚无定论。面对这次新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的传染病疫情，中国把抗击疫情作为头等大事，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，举全国之力打响疫情防控阻击战。我们把人民生命安全和身体健康放在第一位，把武汉和湖北作为重中之重，提出内防扩散、外防输出的明确要求，果断采取一系列防控和救治举措，用一个多月时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，在全国范围内有效控制住疫情。中国是有14亿人口的大国，能在这么短时间内控制住疫情，殊为不易。正如不少国际媒体和人士所说，“中国抗疫的成功无可置疑”。中国的抗疫阻击战，遏制了疫情扩散蔓延，有效切断了病毒传播链，为全球抗疫作出了重大贡献。

　　中国疫情暴发后，美国政要曾很多次赞扬中国抗疫举措：“中国非常专业，他们让一切都不失控”“中国一直在努力遏制冠状病毒，美国高度赞赏他们的努力和透明”“中国正在实行严格的纪律，这将会成为一次非常成功的行动”。中国于1月23日关闭离汉通道，1月24日至4月8日武汉无商业航班，亦无列车离汉。1月31日，美国政府率先宣布美国三大航空公司停飞中美之间直航航班，2月2日又全面禁止中国公民和过去14天到访过中国的外国人入境。美方似乎认为，有中国在那里全力防控病毒，再切断中美之间的航空联系，有了这两条就万事大吉了，美国就可以高枕无忧。但这显然违背了流行病学常识，是一厢情愿的想法，据此制定应对策略是极其危险的。事实已经证明，美方错失了中国抗疫争取的时间窗口。美国哥伦比亚大学的研究发现，美国社交限制措施的延误导致数万人付出生命：如果提前一星期实施社交限制措施，能够多挽救3.6万人的生命；如果提前两星期就开始实施社交限制措施，美国83%死于新冠肺炎的患者将幸免于难。

　　美国有人不明白，“疫情在武汉暴发，为什么它在中国没能传开，却传到了世界各地？”如果是真的不明白，那好办，给他解释解释也许就明白了。怕的是明知故问，有意“带节奏”。

　　中国举全国之力抗击疫情，那可不是说说而已，而是举国上下令行禁止的行动，是上千万人口的武汉“封城”、6000多万人口的湖北“封省”，是全国各地人员、物资的大规模调集支援，是不惜代价、不计成本的免费治疗，是全国城乡所有社区的联防联控、群防群控，是14亿人自觉自愿戴口罩、勤洗手、不聚集……这些举措，在不了解中国的有些美国人眼里可能不可思议，但却是真真切切发生在中国的事情。这就是中国为什么能把疫情有效控制在武汉、湖北，而没有向全国其他省份大规模扩散蔓延，更不可能向境外大规模输出。

　　据外国媒体报道，加拿大几个大省疫情统计数据显示，病毒是由美国旅行者传入加拿大。澳大利亚3月中旬明确表示，80%的病例是海外输入或者与海外输入病例有密切接触者，绝大部分来自美国。以色列特拉维夫大学发布的最新研究结果显示，该国约70%的病例感染的病毒毒株来自美国。法国巴斯德研究所研究发现，在法国传播的病毒毒株来源不明。俄罗斯输入病例无一例来自中国。新加坡从中国输入病例不及从其他国家输入的1/10。日本国立传染病研究所表示，3月以后在日本扩散的疫情并非源自中国。而美国不同研究机构在研究不同病例携带的病毒毒株后，得到的是几乎相同的结论：与欧洲的旅行者所携带的病毒毒株高度相似。

　　事实无可辩驳地证明，中国抗击疫情取得了巨大的成功，这不仅是对中国人民生命安全和健康负责，也是在为世界公共卫生事业尽责。疫情带来的是一场责任与担当的比拼，也是一次道义与良知的大考。中国始终坚持人民至上、生命至上，在比拼和大考中交出了一份令世人感叹的“中国答卷”。中国人民真诚希望美国能够早日控制住病毒肆虐的疫情，同时也要正告美国一些政客，甩锅推责、挑事对抗改变不了事实，只会欲盖弥彰、自取其辱。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月06日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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